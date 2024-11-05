Мишустин считает важными решения РФ и Белоруссии по роумингу и перевозкам

«Белорусы ездят в Россию, россияне — в Белоруссию. Конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры, интернет-трафик были в соответствии с домашними тарифами, привычными для людей», — сказал председатель российского правительства по итогам заседания Совета министров Союзного государства. «Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом идем и сегодня приняли целый ряд важнейших решений — по тарифам, чтобы они могли быть совместимы с “домашней” сетью», — отметил глава кабинета министров РФ.
На сегодняшнем заседании была подписана резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)». Мишустин на заседании отметил, что с 1 марта 2025 года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортных тарифы для телефонных разговоров и передачи цифровых данных в интернете.
Кроме того, премьер-министр РФ обратил внимание на то, что «граждане России и Белоруссии также часто очень заинтересованы в транспортном общении, особенно там, где соприкасаются приграничные районы». По его словам, поэтому «сегодня принят ряд решений по организации приграничных и пригородных перевозок железнодорожным транспортом», что «упростит и повысит мобильность, облегчит поездки людей».