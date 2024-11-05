Мишустин считает важными решения РФ и Белоруссии по роумингу и перевозкам

«Белорусы ездят в Россию, россияне — в Белоруссию. Конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры, интернет-трафик были в соответствии с домашними тарифами, привычными для людей», — сказал председатель российского правительства по итогам заседания Совета министров Союзного государства. «Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом идем и сегодня приняли целый ряд важнейших решений — по тарифам, чтобы они могли быть совместимы с “домашней” сетью», — отметил глава кабинета министров РФ.