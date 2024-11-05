Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по сбору зерна

«Несмотря на все сложности, результаты в этом году будут более чем достойные — урожай войдет в пятерку лучших в истории страны. Ранее [вице-премьер] Дмитрий Патрушев говорил, что будет собрано около 130 млн тонн зерна. Эта цифра до конца года пересматриваться уже не будет. В целом в стране было посеяно зерновых с расчетом на урожай в 150 млн тонн, и если бы не климатические аномалии, то, безусловно, собрали бы больше, чем сейчас прогнозируем», — сказала Лут.
Министр отметила, что российские аграрии в текущем году столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями: весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом — от засухи, а во время уборки — от обильных осадков.
«Все это привело к существенному снижению урожайности. По оценкам, недобор зерна из-за природных катаклизмов составит порядка 20−22 млн т. Вместе с тем текущий год в очередной раз показал способность нашей отрасли адаптироваться и справляться со всеми сложностями», — подчеркнула министр.
По ее словам, благодаря слаженной работе на всех уровнях получилось минимизировать потери и не допустить критичного снижения производства. «Например, погибшие из-за майских заморозков посевы были оперативно пересеяны на площади порядка 900 000 га, что позволило не потерять с них урожай», — рассказала Лут.