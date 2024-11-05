Минсельхоз не планирует пересматривать прогноз по сбору зерна

«Несмотря на все сложности, результаты в этом году будут более чем достойные — урожай войдет в пятерку лучших в истории страны. Ранее [вице-премьер] Дмитрий Патрушев говорил, что будет собрано около 130 млн тонн зерна. Эта цифра до конца года пересматриваться уже не будет. В целом в стране было посеяно зерновых с расчетом на урожай в 150 млн тонн, и если бы не климатические аномалии, то, безусловно, собрали бы больше, чем сейчас прогнозируем», — сказала Лут.