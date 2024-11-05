Michelin закроет два завода во Франции

Причинами решения о закрытии заводов Дюбурдо называет ухудшение их конкурентоспособности на фоне «массового поступления товаров, которые импортируются из Азии по низкой цене», а также растущую инфляцию и рост стоимости электроэнергии во Франции. Он отметил, что электричество является второй по величине статьей расходов компании после зарплат сотрудников.