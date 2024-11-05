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Michelin закроет два завода во Франции

Французская шинная компания Michelin объявила, что закроет два автомобильных завода в Шоле и Ванне не позднее начала 2026 года. Об этом 5 ноября сообщает газета La Tribune со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента компании Пьер-Луи Дюбурдо.

Источник: AP 2024

На заводе в Шоле работают 955 человек, он занимается выпуском шин для грузовых автомобилей. Численность сотрудников второго предприятия составляет 299 человек, оно производит компоненты покрышек для легковых машин и грузовиков.

Причинами решения о закрытии заводов Дюбурдо называет ухудшение их конкурентоспособности на фоне «массового поступления товаров, которые импортируются из Азии по низкой цене», а также растущую инфляцию и рост стоимости электроэнергии во Франции. Он отметил, что электричество является второй по величине статьей расходов компании после зарплат сотрудников.

Топ-менеджер пообещал, что компания окажет поддержку всем сотрудникам закрывшихся предприятий и будет способствовать созданию такого же количества рабочих мест в Шоле и Ванне.

31 октября сообщалось, что немецкий концерн Bosch, продукция которого поставляется автомобильным брендам ФРГ Volkswagen и BMW, собирается уволить 7 тыс. сотрудников. Глава Bosch заявил, что в автомобильной отрасли в целом во всем мире сложилась сложная ситуация.

28 октября в Volkswagen Group заявили, что собираются закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников в рамках реорганизации и для уменьшения затрат. Закрытие коснется заводов Volkswagen в Оснабрюке, Дрездене и Эмдене. Перед этим сотрудники концерна начали первую волну протестов.