Michelin закроет два завода во Франции

На заводе в Шоле работают 955 человек, он занимается выпуском шин для грузовых автомобилей. Численность сотрудников второго предприятия составляет 299 человек, оно производит компоненты покрышек для легковых машин и грузовиков.
Причинами решения о закрытии заводов Дюбурдо называет ухудшение их конкурентоспособности на фоне «массового поступления товаров, которые импортируются из Азии по низкой цене», а также растущую инфляцию и рост стоимости электроэнергии во Франции. Он отметил, что электричество является второй по величине статьей расходов компании после зарплат сотрудников.
Топ-менеджер пообещал, что компания окажет поддержку всем сотрудникам закрывшихся предприятий и будет способствовать созданию такого же количества рабочих мест в Шоле и Ванне.
31 октября сообщалось, что немецкий концерн Bosch, продукция которого поставляется автомобильным брендам ФРГ Volkswagen и BMW, собирается уволить 7 тыс. сотрудников. Глава Bosch заявил, что в автомобильной отрасли в целом во всем мире сложилась сложная ситуация.
28 октября в Volkswagen Group заявили, что собираются закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников в рамках реорганизации и для уменьшения затрат. Закрытие коснется заводов Volkswagen в Оснабрюке, Дрездене и Эмдене. Перед этим сотрудники концерна начали первую волну протестов.