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Маск призвал США сократить расходы, чтобы избежать банкротства

Американское правительство «даже не знает, сколько государственных агентств существует», их число достигает 450 ведомств только на федеральном уровне, отметил владелец X.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты движутся к банкротству, поэтому правительству страны необходимо сократить государственные расходы.

«Америка на пути к банкротству, — сказал Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану. — Мы должны сократить государственные расходы, иначе мы просто обанкротимся». Предприниматель добавил, что военный бюджет США составляет около $1 трлн в год, а процентные платежи по государственному долгу сейчас превышают бюджет Министерства обороны США и продолжают расти с каждым месяцем.

По словам Маска, правительство США «даже не знает, сколько государственных агентств существует», их число достигает 450 ведомств только на федеральном уровне. «Агентств в США почти в два раза больше, чем лет, которые существует эта страна. Это безумие», — отметил Маск.

В июле Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, этот показатель в 2034 году превысит $50 трлн, что составит свыше 122% от ВВП. При этом, согласно оценкам ведомства, средний годовой рост американского ВВП в 2029—2034 годах будет составлять 1,8%.