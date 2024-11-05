Маск призвал США сократить расходы, чтобы избежать банкротства

«Америка на пути к банкротству, — сказал Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану. — Мы должны сократить государственные расходы, иначе мы просто обанкротимся». Предприниматель добавил, что военный бюджет США составляет около $1 трлн в год, а процентные платежи по государственному долгу сейчас превышают бюджет Министерства обороны США и продолжают расти с каждым месяцем.