Курс юаня на Мосбирже обновил годовой максимум

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Курс юаня достиг 13,797 ₽ в 10:40. Позднее стоимость валюты немного снизилась. По данным на 11:30, она торговалась на уровне 13,76 ₽ (+10 коп.). Тенге растет на 11 коп., до 20,06 ₽, белорусский рубль снижается на 11 коп., до 29,29 ₽
Индекс Мосбиржи растет на 0,63%, до 2610,75 пункта. Лидерами роста стали «Сургутнефтегаз», Ozon и «Татнефть».
О причинах роста китайской валюты — в публикации «Ъ» «Юань стремится в поднебесье».