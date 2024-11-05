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Курс юаня на Мосбирже обновил годовой максимум

Курс юаня на Мосбирже (MOEX: MOEX) вырос почти до 13,8 ₽ в ходе торгов. В последний раз китайская валюта торговалась на этом уровне больше года назад 11 октября 2023 года.

Источник: Reuters

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс юаня достиг 13,797 ₽ в 10:40. Позднее стоимость валюты немного снизилась. По данным на 11:30, она торговалась на уровне 13,76 ₽ (+10 коп.). Тенге растет на 11 коп., до 20,06 ₽, белорусский рубль снижается на 11 коп., до 29,29 ₽

Индекс Мосбиржи растет на 0,63%, до 2610,75 пункта. Лидерами роста стали «Сургутнефтегаз», Ozon и «Татнефть».

О причинах роста китайской валюты — в публикации «Ъ» «Юань стремится в поднебесье».