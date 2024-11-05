Клондайк для вкладоискателей. Ставки по депозитам приближаются к историческому рекорду

При этом в выигрыше остаются крупнейшие банки. Так, согласно отчетности на 1 октября 2024 года, на три крупнейшие кредитные организации приходилось более 80% всех пришедших средств граждан, причем у каждого они выросли за месяц более чем на 100 млрд руб. (см. «Ъ» от 31 октября). Наряду с этим они имеют возможность привлекать вклады под высокие ставки, оговаривая особые условия: новые деньги, определенный объем платежей по картам и т. п. Как отмечает старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи Игорь Алутин, крупные банки располагают значительным объемом условно «бесплатных» пассивов благодаря большому числу зарплатных проектов, а также более широкими возможностями в привлечении ликвидности. По оценке МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, реальная ставка привлечения пассивов у них находится в районе 14−15% годовых. Поэтому они смело могут предлагать высокие ставки по краткосрочным вкладам, чтобы выдерживать конкуренцию.