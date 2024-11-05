Китай решил выпустить долларовые облигации впервые за три года

План Китая по продаже долларовых бондов в Саудовской Аравии может быть частью усилий по укреплению связей между странами в сфере экономики и финансовых рынков, считает Bloomberg. Взаимные инвестиции возросли после визита Си Цзиньпина в Эр-Рияд в 2022 году. В 2024 году Baoshan Iron & Steel Co., крупнейший производитель стали в Китае, удвоил свои инвестиции в одно из предприятий по производству листовой стали в Саудовской Аравии, до $1 млрд. Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел доли в нескольких китайских компаниях, в том числе в производителе компьютеров и ноутбуков Lenovo Group. В октябре в Саудовской Аравии были запущены два биржевых фонда, которые отслеживают акции Гонконга и Китая.