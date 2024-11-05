Китай решил выпустить долларовые облигации впервые за три года

Китай планирует выпустить долларовые облигации впервые за последние три года, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление китайского Минфина.
Министерство финансов КНР планирует разместить долларовые бонды на сумму до $2 млрд в Эр-Рияде на следующей неделе, которая начнется с 11 ноября. В последний раз Китай выпускал долларовые облигации в октябре 2021 года и на протяжении двух десятилетий размещал суверенные бонды в американской валюте в Гонконге, отмечает Bloomberg.
План Китая по продаже долларовых бондов в Саудовской Аравии может быть частью усилий по укреплению связей между странами в сфере экономики и финансовых рынков, считает Bloomberg. Взаимные инвестиции возросли после визита Си Цзиньпина в Эр-Рияд в 2022 году. В 2024 году Baoshan Iron & Steel Co., крупнейший производитель стали в Китае, удвоил свои инвестиции в одно из предприятий по производству листовой стали в Саудовской Аравии, до $1 млрд. Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел доли в нескольких китайских компаниях, в том числе в производителе компьютеров и ноутбуков Lenovo Group. В октябре в Саудовской Аравии были запущены два биржевых фонда, которые отслеживают акции Гонконга и Китая.
Продажа Китаем долларовых облигаций в Саудовской Аравии — скорее символический жест, который направлен на укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере финансовых услуг, считает главный экономист по Большому Китаю в ING Bank N.V. Линн Сонг. По его словам, более дешевое финансирование в юанях может снизить необходимость для Пекина привлекать значительные суммы в долларах.
Китай может перейти к выпуску долларовых облигаций в 2025 году, поскольку стоимость финансирования в долларах может снизиться после того, как Федеральная резервная система США начнет снижать ставки, считает руководитель отдела корпоративных исследований по Восточной Азии в Creditsights Singapore Церлина Цзэн. По ее словам, Китай также может продолжить расширять источники внешнего долга за счет валют стран «Группы десяти» (Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания, США) и развивающихся рынков, либо офшорного юаня в попытках отойти от привязки финансирования к доллару.
В сентябре Минфин КНР решил выпустить еврооблигации на сумму до €2 млрд — впервые с ноября 2021 года. Кроме того, Пекин в 2024 году планирует выпустить специальные суверенные облигации на сумму около 2 трлн юаней ($284,43 млрд) в рамках нового пакета экономических мер, писал Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
В сентябре Китай объявил о стимулирующих мерах, которые направлены на поддержку сектора недвижимости и фондового рынка. В частности, Народный банк Китая объявил о снижении ставки по непогашенным ипотечным кредитам в среднем на 0,5%. Сумма ипотек, которых коснется эта мера, — до $5,3 трлн. Также пакет мер стимулирования включает в себя поддержку ликвидности акций и смягчение требований по резервированию для банков.
После анонсирования мер китайские акции значительно выросли. Индекс CSI 300 с 23 сентября увеличился почти на 26%. К закрытию торгов 5 ноября он составлял 4044,57 пункта (+2,53%).