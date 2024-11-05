Исследование: мужчины чаще покупают авиабилеты, а женщины — оплачивают такси

В статистику вошли платежи за поездки городскими, пригородными и междугородними автобусными маршрутами, на метро, в трамвае, в троллейбусе и пр. «Все эти виды транспорта востребованы как в привычные будни для поездок на работу или учебу, так и в сезон отпусков при организации туристических маршрутов по городам России»? — отмечается в исследовании (результаты есть у Финансов Mail). Средний чек за поездку общественным транспортом по итогам трех кварталов 2024 года снизился до 121 рубля с 144 рублей годом ранее.