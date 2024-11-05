Исследование: мужчины чаще покупают авиабилеты, а женщины — оплачивают такси

Исследование проводилось путем изучения всех операций по картам Банка Русский Стандарт с января по сентябрь 2024 в категориях: «общественный транспорт» (автобус, метро, трамвай и пр.), «автомобиль» (АЗС, автошины, автозапчасти и аксессуары, станции техобслуживания), «услуги такси», «ЖД-перевозки» и «авиаперелеты».
По итогам трех кварталов 2024 года практически каждая вторая оплата (48%) происходила за поездки на общественном транспорте.
В статистику вошли платежи за поездки городскими, пригородными и междугородними автобусными маршрутами, на метро, в трамвае, в троллейбусе и пр. «Все эти виды транспорта востребованы как в привычные будни для поездок на работу или учебу, так и в сезон отпусков при организации туристических маршрутов по городам России»? — отмечается в исследовании (результаты есть у Финансов Mail). Средний чек за поездку общественным транспортом по итогам трех кварталов 2024 года снизился до 121 рубля с 144 рублей годом ранее.
32% операций по картам в транспортном рейтинге — у платежей за обслуживание автомобиля.
На второй строчке рейтинга — поездки на авто. В статистику вошли траты на АЗС, покупки автошин, автозапчастей и аксессуаров, оплата услуг станций техобслуживания и пр.
Женский транспорт
Третья позиция рейтинга в зависимости от числа платежей — у такси. Доля составила 16% по итогам трех кварталов текущего года, средний чек за одну поездку вырос до 511 рублей (411 рубля в аналогичном периоде прошлого года).
Кстати, женщины чаще пользуются услугами такси. На них пришелся 51% платежей, а на мужчин — 49%.
На четвертом месте — поездки на железнодорожном транспорте. Доля покупок билетов на поезд составила 3%, средний чек вырос с 6 065 рублей до 7 491 рубля. «С января по сентябрь 2024 года женщины чаще покупали железнодорожные билеты — на них пришлось 58% таких платежей, а на мужчин — 42%», — отмечается в исследовании.
Пятое место — у платежей за авиаперелеты — их доля составила около 1%. «Средний чек покупки билетов на самолет по картам банка снизился за год, составив 17 005 рублей против 19 376 рублей в январе-сентябре 2023 года», — отмечается в исследовании. При этом лидерами в платежах здесь стали мужчины — 52% против 48% у женщин.
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