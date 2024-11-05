Главные события финансовых рынков 4 — 10 ноября

В мире
В США — выборы. Шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис, по данным предварительных опросов, практически равны. Следует помнить, что на выборной неделе главный индекс акций США S&P 500 всегда был крайне волатилен. По расчетам аналитиков, на этой неделе он может находиться в коридоре 5597−5859 пунктов.
Кроме того, на неделе ФРС, вероятно, понизит процентную ставку на 25 б.п. до 4,5−4,75%. Однако из-за последней опубликованной статистики по инфляции и рынку труда регулятор может замедлить дальнейшее смягчение ДКП.
В России
В среду ЦБ опубликует «Резюме обсуждения ключевой ставки», в котором будут более детально раскрыты аргументы членов совета директоров Банка России.
Также выйдет «Обзор рисков финансовых рынков», в котором будет статистика по валютному и фондовому рынку за октябрь.
Инвесторам по-прежнему лучше отдавать предпочтение облигациям с плавающим купоном (флоатерам), «коротким» банковским депозитам и фондам ликвидности.
Рубль
Рубль продолжает дешеветь к основным валютам. В ЦБ считают, что ослабление курса рубля в последние месяцы обусловлено снижением экспорта и ростом импорта. Оба показателя, по заявлению регулятора, сохранились примерно на уровне 2023 года.
На неделе, по прогнозам аналитиков Market Power, курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽94,2−100,6 за доллар.
Нефть
Всемирный банк ожидает падение среднегодовой цены на нефть марки Brent до четырехлетнего минимума — с $80 за баррель в этом году до $73 в 2025-м. Это базовый сценарий, который предполагает, что конфликт на Ближнем Востоке не усилится. В случае эскалации конфликта средняя цена нефти в 2025 году может составить $84 за баррель.
На этой неделе котировки нефти Brent могут излишне волатильны и колебаться в диапазоне $67,5−79,4 за баррель.
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