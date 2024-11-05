Главные события финансовых рынков 4 — 10 ноября

Всемирный банк ожидает падение среднегодовой цены на нефть марки Brent до четырехлетнего минимума — с $80 за баррель в этом году до $73 в 2025-м. Это базовый сценарий, который предполагает, что конфликт на Ближнем Востоке не усилится. В случае эскалации конфликта средняя цена нефти в 2025 году может составить $84 за баррель.