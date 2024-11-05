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«Газпром»: потребление газа в России в октябре обновило месячный рекорд

Потребление газа в России в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в октябре этого года составил 32,6 млрд куб. м газа. Как сообщила пресс-служба компании «Газпром» (MOEX: GAZP), это новый рекорд для этого месяца.

Источник: Reuters

В компании добавили, что 11 суток в октябре поставки газа из ЕСГ шли на максимальных для этих дней уровнях. Предыдущий месячный рекорд был установлен в октябре прошлого года. Тогда россияне потребили 32,1 млрд куб. м газа.

В России продолжает расти добыча газа на фоне увеличения спроса на внутреннем рынке. За январь—сентябрь текущего года было произведено 516,6 млрд куб. м газа. Это на 8,9% больше, чем годом ранее. Основной рост приходится на «Газпром», который мог нарастить добычу сразу на 13,9% год к году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «И заполняет всю предоставленную ему РФ».