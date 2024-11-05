«Газпром»: потребление газа в России в октябре обновило месячный рекорд

В России продолжает расти добыча газа на фоне увеличения спроса на внутреннем рынке. За январь—сентябрь текущего года было произведено 516,6 млрд куб. м газа. Это на 8,9% больше, чем годом ранее. Основной рост приходится на «Газпром», который мог нарастить добычу сразу на 13,9% год к году.