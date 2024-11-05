«Газпром»: потребление газа в России в октябре обновило месячный рекорд

В компании добавили, что 11 суток в октябре поставки газа из ЕСГ шли на максимальных для этих дней уровнях. Предыдущий месячный рекорд был установлен в октябре прошлого года. Тогда россияне потребили 32,1 млрд куб. м газа.
В России продолжает расти добыча газа на фоне увеличения спроса на внутреннем рынке. За январь—сентябрь текущего года было произведено 516,6 млрд куб. м газа. Это на 8,9% больше, чем годом ранее. Основной рост приходится на «Газпром», который мог нарастить добычу сразу на 13,9% год к году.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «И заполняет всю предоставленную ему РФ».