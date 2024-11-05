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ФАС выявила дорожный картель более чем на 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что обнаружила картель в рамках нацпроекта Безопасные качественные дороги на сумму более 1 млрд руб. Ведомство возбудило дело в отношении АО Гипростроймост и ООО Кузоватовское ДРСУ.

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

ФАС заподозрила компании в сговоре для поддержания цен при участии в торгах по ремонту и содержанию дорог в Ульяновской области. Служба утверждает, что получила доказательства во время внеплановых выездных проверок в офисы компаний.

«Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 ₽. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы», — говорится в пресс-релизе ФАС.

В июне ФАС выявила сговор при выполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги» компаниями из Краснодарского края. Позднее в том же месяце ФАС сообщила об обнаружении дорожного картеля на 1,6 млрд руб. В конце октября в Воронежской и Тамбовской областях выявили дорожный картель на 14,9 млрд руб.