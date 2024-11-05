ФАС выявила дорожный картель более чем на 1 млрд рублей

В июне ФАС выявила сговор при выполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги» компаниями из Краснодарского края. Позднее в том же месяце ФАС сообщила об обнаружении дорожного картеля на 1,6 млрд руб. В конце октября в Воронежской и Тамбовской областях выявили дорожный картель на 14,9 млрд руб.