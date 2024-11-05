Эксперты РАНХиГС раскритиковали «народный портфель» Мосбиржи

К такому выводу пришли заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов и его коллеги Мария Черновая и Андрей Косырев. Результаты исследования есть в распоряжении «Ведомостей».
«Народный портфель» публикуется Мосбиржей ежемесячно и включает в себя 10 акций, наиболее часто приобретаемых физическими лицами. Величина участия каждой акции в портфеле рассчитывается на основании стоимости чистых инвестиций. В период с 2020 года, когда началась публикация, в портфеле побывали 23 различные акции, а сам отчет выходил 50 раз. В числе акций, стабильно входящих в топ-6 портфеля, аналитики отмечают так называемые «голубые фишки»: обыкновенные акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», а также привилегированные акции «Сбера» и «Сургутнефтегаза».
Эксперты отмечают: «народный портфель» Мосбиржи, с одной стороны, позволяет инвесторам быть в курсе популярных акций, с другой стороны — концентрирует инвестиции только на крупных компаниях. Это в долгосрочной перспективе может ограничивать доходность и устойчивость портфелей инвесторов, предостерегают исследователи.
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