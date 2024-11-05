Эксперты РАНХиГС раскритиковали «народный портфель» Мосбиржи

«Народный портфель» публикуется Мосбиржей ежемесячно и включает в себя 10 акций, наиболее часто приобретаемых физическими лицами. Величина участия каждой акции в портфеле рассчитывается на основании стоимости чистых инвестиций. В период с 2020 года, когда началась публикация, в портфеле побывали 23 различные акции, а сам отчет выходил 50 раз. В числе акций, стабильно входящих в топ-6 портфеля, аналитики отмечают так называемые «голубые фишки»: обыкновенные акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», а также привилегированные акции «Сбера» и «Сургутнефтегаза».