Эксперт объяснила, как найти работу без опыта

«Резюме должно быть структурированным даже при отсутствии опыта. Укажите место обучения, образование и специальность. Если у вас была практика или стажировка, стоит кратко описать, чем занимались и чему научились», — отметила карьерный эксперт.
По словам Ольги Бухваловой, например, после практики на радио можно указать в резюме, что принимали участие в создании новостных блоков и выступали в прямом эфире.
Также эксперт посоветовала приложить к резюме сопроводительное письмо. Оно подчеркнет факт заинтересованности соискателя и его потенциально полезные качества — быть внимательным и ответственным.
Заключительный этап — подготовка к самому собеседованию. Это поиск информации о будущем работодателе, изучение отзывов о компании и подготовка вопросов к нанимателю.
«На собеседовании важно демонстрировать уверенность, ясно излагать мысли и акцентировать внимание на своих сильных сторонах», — подвела итоги Ольга Бухвалова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».