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Эксперт объяснила, как найти работу без опыта

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова рассказала в интервью «Газете.Ru» как успешно трудоустроиться соискателям без опыта работы. Первое, что необходимо сделать, по ее мнению — грамотно составить резюме, подчеркнув в нем свои сильные стороны.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Резюме должно быть структурированным даже при отсутствии опыта. Укажите место обучения, образование и специальность. Если у вас была практика или стажировка, стоит кратко описать, чем занимались и чему научились», — отметила карьерный эксперт.

По словам Ольги Бухваловой, например, после практики на радио можно указать в резюме, что принимали участие в создании новостных блоков и выступали в прямом эфире.

Также эксперт посоветовала приложить к резюме сопроводительное письмо. Оно подчеркнет факт заинтересованности соискателя и его потенциально полезные качества — быть внимательным и ответственным.

Заключительный этап — подготовка к самому собеседованию. Это поиск информации о будущем работодателе, изучение отзывов о компании и подготовка вопросов к нанимателю.

«На собеседовании важно демонстрировать уверенность, ясно излагать мысли и акцентировать внимание на своих сильных сторонах», — подвела итоги Ольга Бухвалова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».