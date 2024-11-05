Эксперт объяснил, как заработать на пенсии в России

Как пояснил эксперт, особенно выгодными при высоких ставках являются накопительные счета с ежедневным начислением. По мнению экономиста, если разместить сумму страховой пенсии, которая в среднем по стране составляет 22 375,95 рубля, под 17% на 10 дней, заработок составит около 100 рублей. За год получится накопить примерно 1,2 тыс. рублей.
«Даже если сумма на первый взгляд кажется небольшой, регулярное накопление дает ощутимый результат», — отметил Игорь Балынин.
Также эксперт уточнил, что пенсионеры могут пользоваться накопительным счетом, чтобы временно хранить деньги, необходимые для оплаты услуг ЖКХ и покупок. Так, положив под проценты перед оплатой услуг ЖКХ 5 тыс. рублей на 20 дней, пенсионер получит каждый месяц примерно 50 рублей пассивного дохода.
Игорь Балынин пояснил, что данный способ эффективен только если проценты начисляют на ежедневный остаток. Если проценты банк начисляет на минимальный остаток денег, выгода будет мизерной.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».