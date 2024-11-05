Эксперт объяснил, как заработать на пенсии в России

Как пояснил эксперт, особенно выгодными при высоких ставках являются накопительные счета с ежедневным начислением. По мнению экономиста, если разместить сумму страховой пенсии, которая в среднем по стране составляет 22 375,95 рубля, под 17% на 10 дней, заработок составит около 100 рублей. За год получится накопить примерно 1,2 тыс. рублей.