Эксперт дала прогноз по курсу рубля на начало ноября

Она отметила, что в ноябре ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке из-за ситуации на Ближнем Востоке приведет к снижению экспортных притоков валюты в Россию от компаний-экспортеров.
«В то же время импортные объемы начинают постепенно восстанавливаться (84 млрд долларов США в I квартале, 89,2 млрд долларов США — во II квартал, 99,6 млрд долларов США — в III квартале)», — добавила аналитик.
Таким образом, обостряется дефицит иностранной валюты на рынке и это провоцирует ослабление рубля.
На неделе с 4 ноября финансовые власти сообщат о планируемых операциях на валютном рынке в ноябре. «Потенциальный рост нетто-продаж юаней со стороны Банка России может оказать локальную поддержку рублю, и наоборот. Напомним, что с 7 октября по 6 ноября регулятор продает 5,3 млрд руб. в день», — добавила эксперт.
«Мы полагаем, что после заметного ослабления в сентябре-октябре рубль может локально укрепиться до 96 ₽ за доллар США на следующей неделе. Но и не исключаем, что национальная валюта может преодолеть отметку 100 ₽ за доллар США, поскольку конъюнктура для российского рубля на данный момент и в перспективе до конца года остается не самая благоприятная», — прогнозирует Наталия Пырьева.
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