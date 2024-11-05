Эксперт дала прогноз по курсу рубля на начало ноября

«Мы полагаем, что после заметного ослабления в сентябре-октябре рубль может локально укрепиться до 96 ₽ за доллар США на следующей неделе. Но и не исключаем, что национальная валюта может преодолеть отметку 100 ₽ за доллар США, поскольку конъюнктура для российского рубля на данный момент и в перспективе до конца года остается не самая благоприятная», — прогнозирует Наталия Пырьева.