Она напомнила, что 5 ноября в США стало Днем банковского перевода. Праздник появился сравнительно недавно, в 2011 году. Его начали отмечать по инициативе Кристен Кристиан, владелицы художественной галереи в Лос-Анджелесе.
История Дня банковского перевода связана с движением за активизацию потребителей, призывающее американцев перейти из крупных банков в некоммерческие кредитные союзы. В то время Bank of America объявил о ежемесячной комиссии за дебетовую карту в размере 5 долларов, которую многие сочли эксплуататорской, особенно по отношению к клиентам с низким доходом.
Кристиан создала акцию, призывающую людей перейти из крупных банков в некоммерческие кредитные союзы к 5 ноября 2011 года. Дата была выбрана так, чтобы перекликаться с Днем Гая Фокса, символизируя борьбу с предполагаемой финансовой несправедливостью. Движение быстро набирало обороты, поддерживаемое социальными сетями и совпадающее с более широкими настроениями протестующих «Оккупируй Уолл-стрит».
«День банковского перевода существенно повлиял на банковскую политику, побудив крупные банки пересмотреть свои структуры комиссий», — сказала Валерия Иванова.
Последствия, по словам экономиста, включали значительные изъятия средств из крупных банков, кредитные союзы набрали более 650 000 новых членов и к началу ноября получили депозиты на сумму 4,5 миллиарда долларов. Кроме того, банки осознали необходимость улучшения качества обслуживания для удержания клиентов, особенно в условиях растущей конкуренции со стороны кредитных союзов, которых часто хвалят за их превосходный сервис.
«Переход на День банковского перевода оказал положительное влияние на финансовое состояние кредитных союзов», — заключила Валерия Иванова.
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