Экономист рассказала о празднике «для банкиров» 5 ноября

Последствия, по словам экономиста, включали значительные изъятия средств из крупных банков, кредитные союзы набрали более 650 000 новых членов и к началу ноября получили депозиты на сумму 4,5 миллиарда долларов. Кроме того, банки осознали необходимость улучшения качества обслуживания для удержания клиентов, особенно в условиях растущей конкуренции со стороны кредитных союзов, которых часто хвалят за их превосходный сервис.