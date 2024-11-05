Дотации регионам на повышение зарплат бюджетникам хотят проиндексировать

В пояснительной записке приводятся данные прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов от Минэкономразвития РФ, согласно которому в указанный период ожидается увеличение зарплат на 7,7% в год. Как отмечают авторы законопроекта, в связи с этим запланированная сумма дотаций должна увеличиться с 108,1 млрд рублей до 116,4 млрд рублей. «Дополнительные расходы федерального бюджета составят около 8 млрд рублей ежегодно в 2025—2026 годах», — говорится в пояснительной записке.