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Депутат объяснил, как могут зарабатывать жители многоквартирных домов

Председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в интервью NEWS.ru рассказал, что жители многоквартирных домов могут получать дополнительный доход с общего имущества ЖК. Он отметил, что вырученные деньги можно направить на нужды дома, включая ремонт.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

«По закону каждый собственник квартиры владеет не только квадратными метрами, но и долей в общедомовом имуществе. Это крыши, чердаки, подвалы, фасад дома, лифты, коридоры, земельный участок, если они образованы и поставлены на государственный кадастровый учет (ст. 36 ЖК РФ)», — рассказал депутат.

Сергей Гаврилов отметил, что распоряжаться данным имуществом, в том числе и для заработка, имеет право собрание собственников жилья. Оно определяет, кто при заключении договоров будет представлять интересы жильцов, как именно будет использоваться домовое имущество и куда потом тратить заработанные деньги, отметил парламентарий.

«Жильцы могут зарабатывать, сдавая нежилые помещения или отдавая фасады под рекламу. Потратить полученные деньги можно на ремонт дома, оплату коммунальных услуг, благоустройство и другие цели», — подвел итоги депутат.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».