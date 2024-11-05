Депутат объяснил, как могут зарабатывать жители многоквартирных домов

Сергей Гаврилов отметил, что распоряжаться данным имуществом, в том числе и для заработка, имеет право собрание собственников жилья. Оно определяет, кто при заключении договоров будет представлять интересы жильцов, как именно будет использоваться домовое имущество и куда потом тратить заработанные деньги, отметил парламентарий.