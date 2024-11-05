Депутат объяснил, как могут зарабатывать жители многоквартирных домов

«По закону каждый собственник квартиры владеет не только квадратными метрами, но и долей в общедомовом имуществе. Это крыши, чердаки, подвалы, фасад дома, лифты, коридоры, земельный участок, если они образованы и поставлены на государственный кадастровый учет (ст. 36 ЖК РФ)», — рассказал депутат.
Сергей Гаврилов отметил, что распоряжаться данным имуществом, в том числе и для заработка, имеет право собрание собственников жилья. Оно определяет, кто при заключении договоров будет представлять интересы жильцов, как именно будет использоваться домовое имущество и куда потом тратить заработанные деньги, отметил парламентарий.
«Жильцы могут зарабатывать, сдавая нежилые помещения или отдавая фасады под рекламу. Потратить полученные деньги можно на ремонт дома, оплату коммунальных услуг, благоустройство и другие цели», — подвел итоги депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».