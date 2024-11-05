«Циан»: в России растет объем просроченных ипотечных кредитов

Всего в сентябре в России было выдано 94,3 тысячи ипотек — на 6% меньше, чем в августе. Рынки показывают разнонаправленные тренды: в сегменте новостроек активность выдач увеличивается второй месяц подряд (+11% в сентябре), на вторичке и в сегменте ИЖС, напротив, снижение (-12% и −13% в сентябре соответственно), говорится в сообщении компании.
Суммарный объем задолженности по ипотеке по состоянию на сентябрь составил 19,3 триллиона рублей, практически не изменившись с июня: в сегменте новостроек он снижается, а на вторичном рынке и в ИЖС — растет, компенсируя снижение на первичке, отметили в «Циане».
«При этом во всех сегментах продолжается рост объема просроченной задолженности — за сентябрь она выросла на 6% и на первичном рынке, и на вторичном (с ИЖС). Суммарный размер ее (во всех сегментах) превысил 80 миллиардов рублей — это максимальный показатель за все время. Как следствие, увеличивается и ее доля в общем объеме задолженности. В сентябре она составляет уже 0,17% на рынке новостроек и 0,5% на вторичном рынке», — говорится в сообщении.
Как подчеркивается в нем, хотя доля просрочки незначительна в сравнении с общим объемом задолженности, ее быстрый рост настораживает. В 2022—2023 годах объем просроченной задолженности почти не менялся, а ее доля снижалась вплоть до начала 2024 года. В текущем же году, доля просрочки на первичном рынке растет с начала года, на вторичном — с апреля.
По оценке «Циана», самая высокая доля просроченной задолженности — в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — от 0,9% до 4,6% при среднем по стране уровне в 0,42%. Также относительно высокие показатели (более 0,5%) отмечены в Краснодарском крае, Тыве, Тамбовской области, Адыгее.
Ингушетия, Дагестан, Чечня и Северная Осетия лидируют и по темпам увеличения доли просроченной задолженности — с начала текущего года, по подсчетам компании, показатель в этих регионах вырос на 0,7−2,5 процентных пункта.