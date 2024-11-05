«Циан»: в России растет объем просроченных ипотечных кредитов

«При этом во всех сегментах продолжается рост объема просроченной задолженности — за сентябрь она выросла на 6% и на первичном рынке, и на вторичном (с ИЖС). Суммарный размер ее (во всех сегментах) превысил 80 миллиардов рублей — это максимальный показатель за все время. Как следствие, увеличивается и ее доля в общем объеме задолженности. В сентябре она составляет уже 0,17% на рынке новостроек и 0,5% на вторичном рынке», — говорится в сообщении.