Как вознаграждали труд колхозников в СССР: система оплаты и формы поощрения

Новое учреждение — Колхозцентр СССР — ставило задачей разработать нормы выработки и расценки работы в трудоднях, а также учета доходов самого колхоза.
«Поэтому в самом общем понимании оплаты труда колхозников следует говорить о трудоднях как ключевом элементе новой экономической формации указанного периода», — говорит Чабиева.
По ее словам, трудодни получали отражение в трудовых книжках, которые получали все колхозники. Бригадир колхоза вел специальную ведомость по учету трудодней и рабочих дней.
Главным ориентиром в реализации политики оплаты служил «Примерный устав сельскохозяйственной артели», принятый II Всесоюзным съездом колхозников-ударников и утвержденный Советом Народных Комиссаров Союза ССР и Центральным Комитетом ВКП (б) 17 февраля 1935 года.
Именно в этом Уставе впервые фигурирует понятие «трудодень», которое стало единицей измерения труда в колхозе.
«К примеру, в Уставе отмечалось, что каждая работа, будь то задача вспахать гектар или надоить пару литров молока, оценивается в трудоднях в зависимости от требующейся квалификации работника», — отмечает Чабиева.
При этом трудодень измерялся не только временем рабочего процесса, но и объемом реализованной работы. Невыполненная норма препятствовала получению отметки полного трудового дня в соответствующем журнале. За такое полагались штрафы и взыскания.
С другой стороны, если человек выполнял сложную и ответственную работу, то ему могли засчитать больше одного трудодня за один рабочий день.
«Зарплата как таковая колхозникам не начислялась. За свою работу они получали часть натурального и денежного дохода колхоза», — рассказывает эксперт.
Как это работало
В колхозе функционировала трудовая градация: все виды работ были поделены на несколько групп, которые оценивались по-разному.
Выше всего, по словам Чабиевой, оценивались основные полевые работы: труд пахаря, сеяльщика, машиниста
Наиболее результативные колхозники за смену могли заработать два трудодня. К завершению года трактористы могли получить около 400 трудодней.
Ниже всего оценивались, как правило, подсобные и внутрихозяйственные работы. Неквалифицированные работники получали 0,5 трудодня.
Норма трудодней зависела от специфики климата и географии. Например, в южных регионах надо было получить как минимум 100 трудодней за год, а в северных — 60.
В 1959 году Никита Хрущев реализует политику по превращению колхозов в совхозы, и фиксация трудодней уходит в прошлое. Труд с тех пор стали оплачивать деньгами. В 1966 году трудодни официально отменили.
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