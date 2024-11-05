Бразильская TOTVS вышла из российского СП по разработке аналога софта SAP

В 2019 году «Ма-3» рассматривалась как платформа для Минобороны, знает гендиректор «Логвинов Консалтинг Сервис» Олег Логвинов. «В то время даже планировался аудит на предмет соответствия функционалу немецкой SAP. Но оказалось, что внедрять “Ма-3” было избыточно дорого, и дальше дело не пошло. Ему также неизвестно о примерах внедрения этой системы в российских компаниях. В то же время Логвинов отметил, что “Национальная платформа” получила грант на языковую и нормативную локализацию этого продукта. По его мнению, выход TOTVS из совместного предприятия вряд ли связан с санкциями. “Насколько я знаю, “Ма-3” так и не появилась ни в одном оборонном предприятии”, — пояснил он. По его данным, все права на “Ма-3” давно принадлежат российской стороне.