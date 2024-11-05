Бразильская TOTVS вышла из российского СП по разработке аналога софта SAP

Российский холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) получил 19-процентную долю бразильского IT-вендора TOTVS в их совместном предприятии «Национальная платформа», следует из данных системы СПАРК. Теперь 100% компании принадлежит НКК.
НКК была создана в 2003 году четырьмя ведущими на тот момент компаниями на российском IT-рынке — группой «Аквариус», «АНД Проджект», Landata и OCS. В 2019 году совокупная выручка НКК составила 215 млрд руб. (позднее компания не раскрывала финансовые показатели). Спустя два года, в 2021-м, «Аквариус» и OCS вышли из состава акционеров НКК. Тогда же также входившие в состав акционеров корпорации Леонид Гольденберг и Евгений Лачков потребовали отстранения Александра Калинина с поста президента и предложили назначить на него Дениса Фролова, совладельца разработчика операционной системы Astra Linux и акционера «Байкал электроникс». В 2022 году Фролов стал владельцем 80% НКК, еще по 10% остались у Гольденберга и Лачкова. В 2023 году Александр Калинин заявил, что отошел от дел в НКК, сосредоточившись на новом проекте.
ООО «Национальная платформа» было создано в 2016 году. Изначально 100% компании принадлежало «Ай Кью холдингу», которым на тот момент владела НКК, а позже в структуру собственности вошел Александр Калинин. Спустя несколько месяцев 19% в компании получила бразильская TOTVS. Предполагалось, что новая ERP-система займет нишу между 1С и SAP по цене и производительности и будет ориентирована на российские отрасли промышленности, организации оборонно-промышленного комплекса, госкорпорации и крупные предприятия федерального масштаба.
Как сообщал в 2016 году Александр Калинин, ERP-система, которую назвали «Ма-3», будет не просто адаптацией бразильского продукта на российский рынок. «Национальная платформа» планировала создать собственные функциональные и отраслевые модули, опираясь на переработанное ядро ERP-решений TOTVS. Калинин, ссылаясь на результаты нагрузочного тестирования, утверждал, что новая система способна заменить любые существовавшие на тот момент ERP-продукты в России.
ERP-система была создана: в 2018 году «Ма-3» была внесена в реестр российского программного обеспечения. По данным Tadviser на 2022 год, система была внедрена как минимум в таких компаниях, как «Уралхим», SimpleFinance и в Казанском национальном исследовательском технологическом университете.
До марта 2022 года крупнейшим игроком рынка в этом сегменте была международная SAP, но после начала специальной военной операции на Украине эта компания приостановила деятельность в России. Российские клиенты, среди которых были Сбербанк, «Российские железные дороги», «Аэрофлот», ВТБ и др., начали спешно искать, чем заменить системы этой компании.
В НКК и TOTVS не ответили на вопросы РБК.
Какие перспективы у «Ма-3»
Несмотря на выход бразильских партнеров, «Ма-3» может занять часть российского рынка, если предложит ему конкурентное решение в ближайшее время, считает партнер и исполнительный директор «1С Про Консалтинг» Николай Мокрецов. По его словам, сейчас 1С — лидер российского рынка ERP, а «Ма-3» на рынке совсем не известна. Текущую долю рынка этой компании также невозможно определить, поскольку проектов или нет, или они ничтожно малы в общем объеме рынка, отметил он.
Замгендиректора по науке разработчика промышленного софта «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров говорит, что ему неизвестно о случаях внедрения ERP «Ма-3» в крупных или средних промышленных компаниях. По его словам, вне зависимости от причин выход TOTVS из разработчиков «Ма-3» — это хорошо. «ERP — очень важная, неотъемлемая часть любой компании, и его замена иногда требует пересмотра части бизнес-процессов. При этом иностранное участие в критически важных национальных проектах российских компаний — это риски, так как у иностранных вендоров всегда есть возможность отключить свою систему на территории России. Обязательно нужно учитывать информационную безопасность объектов критической информационной инфраструктуры», — пояснил эксперт.
Выход TOTVS из «Национальной платформы» позитивно повлияет на дальнейшую стратегию и операционную деятельность компании, согласен гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион. Он пояснил, что теперь продукт компании станет полностью отечественным, поэтому его смогут рассматривать в рамках импортозамещения. До этого, по его словам, у всех его потенциальных пользователей были опасения.
«Ма-3» Семион оценил как «потенциально сильный продукт». По его мнению, как минимум компоненты этой системы могут использоваться заказчиками в рамках композитной архитектуры.
В 2019 году «Ма-3» рассматривалась как платформа для Минобороны, знает гендиректор «Логвинов Консалтинг Сервис» Олег Логвинов. «В то время даже планировался аудит на предмет соответствия функционалу немецкой SAP. Но оказалось, что внедрять “Ма-3” было избыточно дорого, и дальше дело не пошло. Ему также неизвестно о примерах внедрения этой системы в российских компаниях. В то же время Логвинов отметил, что “Национальная платформа” получила грант на языковую и нормативную локализацию этого продукта. По его мнению, выход TOTVS из совместного предприятия вряд ли связан с санкциями. “Насколько я знаю, “Ма-3” так и не появилась ни в одном оборонном предприятии”, — пояснил он. По его данным, все права на “Ма-3” давно принадлежат российской стороне.
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