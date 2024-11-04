В шаге от рецессии: какой ставки ЦБ стоит бояться

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг назвала ключевую ставку эффективным инструментом в борьбе с инфляцией. По ее словам, повышение ставки действенно, как и раньше. «Механика ее воздействия на инфляцию не изменилась, но ее эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата», — пояснила она.