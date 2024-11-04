В шаге от рецессии: какой ставки ЦБ стоит бояться

Боязнь высокой инфляции
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг назвала ключевую ставку эффективным инструментом в борьбе с инфляцией. По ее словам, повышение ставки действенно, как и раньше. «Механика ее воздействия на инфляцию не изменилась, но ее эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата», — пояснила она.
Цель ЦБ РФ — снизить текущую годовую инфляцию с текущих 8,4% до 4%. Ради этого регулятор не будет «делать никаких скидок». На последнем заседании, 25 октября, Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу с на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых.
Повышение ставки должно сдержать рост цен — сократить потребительский спрос, который превышает предложение, что разгоняет инфляцию.
По мнению Эльвиры Набиуллины, рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию. Как она пояснила, процентные расходы растут у компаний, но процентные расходы в среднем в общих расходах компании занимают не более 5%.
Она допустила, что в ситуации высоких ставок «возникнут сложности у компаний, которые набрали большую долговую нагрузку». А компании, которые не выводят дивиденды, прибыль, а реинвестируют в производство смогут пережить период высоких ставок.
«ЦБ хочет быстро»
По мнению главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, темп изменения ставки зависит от скорости замедления инфляции. «ЦБ хочет быстро, так как заякоривание инфляционных ожиданий приводит к ослаблению жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) и длительному периоду достижения цели», — отметил он. По оценке экономиста, при ставке 19%, и 21%, и при более высокой можно добиться замедления.
«Процесс уже пошел. Кредитование физлиц резко замедляется. Банки ставят заградительные кредитные ставки “ключевая +7%” для компаний с высоким рейтингом, для компаний с более низким рейтингом ставки еще выше. При этом банки фондируются под ставку “ключевая +4%”», — рассказал Илья Федоров.
Нет предела
Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос, каким может быть максимальный уровень ключевой ставки, после которого ее повышение перестает работать в отсутствие соответствующей жесткой бюджетной политики (нет замедления расходов бюджета, как сейчас — ред.), ответила, что «такой точки» (предела повышения ключевой ставки) не существует.
ЦБ постоянно говорит о том, что будет выстраивать траекторию ключевой ставки так, чтобы добиться устойчивого выхода инфляции к цели вблизи 4% и удерживать ее на этом уровне, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Согласно новому проекту основных направление ДКП на 2025−2027 гг., который подготовил ЦБ РФ, в базовом сценарии ЦБ средняя ключевая ставка с 28 октября до конца этого года составит 21−21,3%. По мнению Ольги Беленькой, это означает, что возможно повышение ключевой ставки на декабрьском заседании до 23%. Прогноз средней ключевой ставки на будущий год повышен с 14−16% до 17−20%, на 2026 год с 10−11% до 12−13%.
В проинфляционном сценарии, когда появится более высокий внутренний потребительский спрос, средняя ключевая ставка на 2025 году прогнозируется в диапазоне 20−23%, а на 2026 год — 15−16%.
А в рисковом сценарии, например, при глобальном кризисе, средняя ключевая ставка в 2025 году прогнозируется в районе 22−25% со снижением до 16−17% в 2026 году.
Только в этом, рисковом, сценарии ЦБ прогнозирует рецессию в экономике, в других сценариях экономика будет сохранять положительные темпы роста.
По мнению экономиста, сейчас ДКП остается весьма жесткой (высокие ставки), и по прежним историческим эпизодам она вполне могла бы вызвать рецессию в экономике, но пока этого не произошло.
«Переход к низким темпам роста экономики с возможным сокращением выпуска в отдельных секторах мы считаем возможным при столь высоких процентных ставках. Рецессия же, т.е. спад во всей экономике, пока представляется нам менее вероятным сценарием», — подчеркнула Ольга Беленькая.
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