Турецкий аналитик заявил о желании Анкары решить банковскую проблему с Москвой

Он рассказал, что основная трудность при сотрудничестве Москвы и Анкары в финансовой сфере заключается в том, что турецкие банки не принимают денежные переводы от российской стороны. Кредитные организации делают это, так как боятся попасть под рестрикции Вашингтона.