Смутное время российской экономики

Так Борис Годунов пришел к власти. Его правление можно с уверенностью назвать одним из самых неудачных. Практически сразу после избрания царем Годунова начался Великий голод. Народ, подначиваемый боярами, разумеется, обвинил во всех бедах «Бориску». Но если смотреть на картину в целом, принимая во внимание и последствия войны с Ливонским орденом и Речью Посполитой, и наследие опричнины, и «малый ледниковый период», становится понятно, что если «Бориска» и был виноват, то лишь в том, что оказался не в том месте и не в то время.