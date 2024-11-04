Смутное время российской экономики

В то время в стране случился один из самых тяжелых экономических кризисов за всю историю. Однако о нем, как правило, упоминают без конкретики. Да, был неурожай, голод и разруха. Но насколько все на самом деле было плохо?
С чего начиналась Смута?
Хотя начало Смуты принято связывать с приходом на царствие Бориса Годунова, фундамент тяжелейшего кризиса заложил еще сам Иван (IV) Грозный. Желая заполучить выход к Балтийскому морю, самодержец начал войну с Ливонским орденом. Поначалу кампания шла вполне успешно, и войска Ивана IV заняли большую часть Ливонии. Но Ливонский орден перестал существовать, попав под протекторат Польши, а часть его земель отошла к Дании и Швеции. И теперь Россия была вынуждена воевать не против ослабленного ордена, а против трех крупных европейских держав.
В 1569 году Польша и Литва подписали соглашение об образовании нового государства — Речи Посполитой. Его новоиспеченный король Стефан Баторий решил не мелочиться и организовать поход на Москву. В 1579 году он успешно взял Полоцк, который довольно долго находился под контролем России, но спустя два года во время попытки взять Псков армия Батория столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Осада города длилась 5 месяцев, но город так и не был сдан. Баторий начал переговоры с Иваном Грозным.
Ливонская война, длившаяся четверть века, закончилась подписанием двух не самых выгодных для России мирных договоров: Ям-Запольского с Речью Посполитой и Плюсского — со Швецией. По ним Россия теряла все захваченные земли, а Швеция, наоборот, получала земли на Неве и в Карелии. В итоге Россия оказалась еще дальше отброшена от Балтийского моря.
При этом ситуация в стране была напряженной и до войны. Опричнина — детище правления Ивана Грозного и главное орудие самодержца в борьбе за укрепление личной власти, получение полного контроля над Боярской думой и церковной элитой — на деле действовала с помощью репрессий и террора. Хотя во время Ливонской войны в 1572 году Иван Грозный отменил опричнину и даже запретил упоминать это слово, этот институт уже успел нанести стране огромный экономический ущерб. Русь была разорена, северо-западные районы обезлюдели и запустели, пашни не обрабатывались, сельское хозяйство пришло в упадок.
Но худшее было еще впереди.
Бориску на царство?!
Годуновы — помещики средней руки, состояли на службе у Ивана Грозного. Дядя Бориса Годунова был опричником, сумевшим дослужиться до высокого чина. Борис пошел по его стопам, и удача ему улыбнулась.
В 1571 году Годунов женился на дочери одного из самых влиятельных опричников Малюты Скуратова. Со временем, благодаря такому видному родству, Борис стал боярином и особо приближенным Ивана Грозного.
После смерти самодержца престол перешел к его сыну Федору Иоанновичу, который не был способен самостоятельно править из-за болезней. Некоторые историки считают, что наследник Ивана Грозного страдал слабоумием. Федора Иоанновича больше интересовали церковные дела, а вопросами внешней и внутренней политики занимался Борис Годунов. Его влияние было настолько велико, что дипломаты искали аудиенцию именно у Годунова, а не у царя.
В 1591 году в Угличе погиб последний дееспособный наследник Ивана Грозного — царевич Дмитрий, которому было всего 8 лет. Практически сразу поползли слухи, что к смерти маленького Дмитрия причастен Борис Годунов, который метил на место царя.
Спустя несколько лет царь Федор Иоаннович умер из-за тяжелой болезни, и мужская линия Рюриковичей пресеклась. Впервые за всю историю Руси на престоле оказался не потомок Рюрика, а государь, избранный Земским собором.
Так Борис Годунов пришел к власти. Его правление можно с уверенностью назвать одним из самых неудачных. Практически сразу после избрания царем Годунова начался Великий голод. Народ, подначиваемый боярами, разумеется, обвинил во всех бедах «Бориску». Но если смотреть на картину в целом, принимая во внимание и последствия войны с Ливонским орденом и Речью Посполитой, и наследие опричнины, и «малый ледниковый период», становится понятно, что если «Бориска» и был виноват, то лишь в том, что оказался не в том месте и не в то время.
Великий голод
Страшный голод спровоцировал эпидемии, рост бродяжничества, преступности. Выдающийся российский историк, заслуженный профессор Московского университета и академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук Василий Осипович Ключевский (1841−1911) писал, что в моменте «в голодные 1601−1603 годы цена ржи поднималась в 80 и даже 120 раз выше нормального уровня».
Это как завтра в Пятерочке вы бы внезапно обнаружили, что вместо 50 рублей за буханку хлеба просят 4 тысячи рублей, и это далеко не предел.
В среднем цены на хлеб, по подсчетам историка, в начале 17 века поднялись в 5 раз по сравнению со второй половиной 16 века.
Годунов, надо отметить, сам того не ведая, подливал масло в огонь. Голландский торговец Исаак Масса, который находился в Московии в годы Смуты, писал, что на самом деле «…запасов хлеба в стране было больше, чем могли бы его съесть все жители в четыре года… у знатных господ, а также во всех монастырях и у многих богатых людей амбары были полны хлеба, часть его уже погнила от долголетнего лежания, и они не хотели продавать его…».
После того как страну накрыл голод, Борис Годунов велел знати немедленно продавать запасы хлеба. А чтобы беднякам было на что покупать — начал раздавать милостыню. Но только в Москве. Исаак Масса отметил, что добрые усердия Годунова только ухудшали ситуацию. В столицу потянулись крестьяне со своими семьями из всех окрестных земель, чтобы получить хоть немного денег, «усугубляя нужду в городе». Нуждающихся крестьян день ото дня становилось только больше, ведь многие помещики начали давать вольные или просто выгонять крепостных, чтобы не кормить.
«Бесплатные» деньги провоцировали рост цен на хлеб и разгоняли инфляцию. Ко всему прочему, милостыню усиленно воровали те, кому было поручено ее раздавать.
А тем временем запасы хлеба у добросовестных торговцев стремительно сокращались. Например, советский историк Р. Г. Скрынников пишет, что в начале 17 века монастыри были крупнейшими держателями хлебных запасов. Он подсчитал, что накануне голода запасы Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря составляли 2834 четверти хлеба — или около 162 тонн. Всего за год они сократились до минимума — 54 тонны. И монастырь вынужден был начать закупать хлеб.
А некоторые зажиточные москвичи намеренно продавали гораздо меньше хлеба, чем было в их запасах, желая растянуть голод и заработать на нем больше. По свидетельствам голландца Массы, даже сам патриарх не хотел продавать хлеб, которого у него было предостаточно, надеясь, что в будущем выручит больше денег из-за бешеного роста цен.
Людей накрыло инфляционным цунами. Есть свидетельства, что многим приходилось объединяться в банды и заниматься грабежами, чтобы не умереть с голоду.
Сколько стоил рубль в Смутное время?
Сохранилось не так много архивных документов той поры, но, опираясь на утверждения историка Василия Ключевского, можно сделать кое-какие выводы.
Во второй половине 19 века Ключевский написал: «Рубль по ценам хлеба равнялся 12 нынешним».
Переводим 12 рублей ассигнациями, которые ходили в годы жизни Ключевского, и получаем, что рубль в Смутное время был равен примерно 4300 современных рублей.
Лжедмитрии — рассчитайсь!
Ослабленная страна — лакомый кусочек. В начале 17 века на русскую землю обрушилась новая напасть. Якобы чудом спасшийся царевич Дмитрий, которого потом назовут Лжедмитрием I, пришел с польским отрядом и объявил свои права на престол. Борис Годунов вступил в войну против самозванца, но в 1605 году скончался. Историки по сей день спорят, было ли это политическое убийство или естественная смерть.
В Москве отказались поддерживать семью Годунова, его сын и жена были убиты. Править начал Лжедмитрий I. Он опирался на поляков и позволил им хозяйничать в Москве. Это и погубило самозванца. Народ долго терпеть поляков не стал, начались погромы. Бояре воспользовались ситуацией и устроили заговор против Лжедмитрия. После его смерти новым царем был объявлен боярин Василий Шуйский.
Но уже в 1607 году из Польши выдвинулся новый якобы чудом спасенный Дмитрий — Лжедмитрий II, или, как его прозвали, Тушинский вор. Воевать против 30-тысячной армии поляков, которую возглавлял Тушинский вор, было непросто. Ему удалось взять много городов. Василий Шуйский пошел на отчаянный шаг, обратившись за помощью к шведам. За деньги они согласились вступить в войну, что дало полякам повод в открытую начать войну против Руси. Но, вполне ожидаемо, такое «партнерство» продлилось недолго. Шведы перестали помогать русским и даже захватили Новгород.
Летом 1610 года в результате заговора бояр Василий Шуйский был свергнут с престола. Москвой начал править совет из бояр — Семибоярщина. Новые «правители» пригласили на престол польского королевича Владислава и впустили поляков в Москву.
Как закончился кризис?
Конец Смуте положило Народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. В 1612 году Народное ополчение выдвинулось из Нижнего Новгорода в Москву. Битва между ополченцами и польско-литовским войском была напряженной, но русским все же удалось изгнать «ляхов».
Смутное время закончилось избранием нового царя Михаила Федоровича, который в 1613 году и установил праздник, который отмечается сегодня.
Вернемся к нашему бенчмарку — хлебу. Цены на главный продукт не могли резко вернуться на докризисный уровень, но постепенно все же начали стабилизироваться.
Если в Смутное время его цена выросла примерно в 5 раз относительно второй половины 16 века (при правлении Ивана Грозного), то уже в первой половине 17 века (когда к власти пришел Михаил Федорович Романов), судя по публикациям Ключевского, хлеб начал дешеветь, «но все еще стоил в 4,5 раза дороже, чем до кризиса».
Сколько же он стоил до кризиса? А вот тут есть маленькая проблема — даже историки этого не знают.
Во второй половине 17 века, во время правления Алексея Михайловича — сына Михаила Федоровича — цена на хлеб так и не вернулась на «докризисные уровни», однако главный продукт стоил лишь в 3,5 раза дороже относительно конца 16 века.
В царствование Михаила Романова экономика начала приходить в себя. Он централизовал управление, приструнил бояр и укрепил монархию. Его реформы позволили восстановить сельское хозяйство, внешнюю торговлю. Не обошлось и без войн: успешные баталии с Польшей и Швецией помогли вернуть некоторые утраченные территории и улучшить международный статус России.
Статья подготовлена аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail
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