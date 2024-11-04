Сийярто заявил, что экономические санкции против России «не работают»

Отвечая на вопрос одного из депутатов, стоит ли прислушаться к призывам некоторых западных стран и исключить Россию из международной торговли, глава МИД сказал: «Те страны, которые призывают к этому, в действительности не исключают Россию [из двусторонних торговых отношений]. Те, кто говорят об этом, как правило, ведут бизнес с Россией в гораздо больших объемах, чем мы думаем».
В подтверждение своих слов Сийярто напомнил о продолжающихся закупках в Европе российского сжиженного природного газа, а также о поставках в США из России урана для производства ядерного топлива для американских АЭС.
Говоря о попытках ввести какие-то запреты на торговлю с Россией и с их помощью добиться изменения ее политики в отношении конфликта на Украине, министр подчеркнул, что «санкции не работают, а конфликт в соседней стране продолжается».
Сийярто также заявил, что «поставки оружия [на Украину] до сих пор ни к чему не привели». В связи с этим глава МИД напомнил, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и урегулирование украинского конфликта исключительно мирным путем.