Сийярто заявил, что экономические санкции против России «не работают»

Отвечая на вопрос одного из депутатов, стоит ли прислушаться к призывам некоторых западных стран и исключить Россию из международной торговли, глава МИД сказал: «Те страны, которые призывают к этому, в действительности не исключают Россию [из двусторонних торговых отношений]. Те, кто говорят об этом, как правило, ведут бизнес с Россией в гораздо больших объемах, чем мы думаем».