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Сийярто заявил, что экономические санкции против России «не работают»

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. МИД Венгрии считает несостоятельными попытки стран Запада исключить Россию из системы международной торговли. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пленарном заседании национального парламента.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос одного из депутатов, стоит ли прислушаться к призывам некоторых западных стран и исключить Россию из международной торговли, глава МИД сказал: «Те страны, которые призывают к этому, в действительности не исключают Россию [из двусторонних торговых отношений]. Те, кто говорят об этом, как правило, ведут бизнес с Россией в гораздо больших объемах, чем мы думаем».

В подтверждение своих слов Сийярто напомнил о продолжающихся закупках в Европе российского сжиженного природного газа, а также о поставках в США из России урана для производства ядерного топлива для американских АЭС.

Говоря о попытках ввести какие-то запреты на торговлю с Россией и с их помощью добиться изменения ее политики в отношении конфликта на Украине, министр подчеркнул, что «санкции не работают, а конфликт в соседней стране продолжается».

Сийярто также заявил, что «поставки оружия [на Украину] до сих пор ни к чему не привели». В связи с этим глава МИД напомнил, что Венгрия выступает за скорейшее прекращение огня и урегулирование украинского конфликта исключительно мирным путем.