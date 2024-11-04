Российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане в 2024 году

Больше всего расходов в Казахстане у иностранных туристов приходится на транспорт, в том числе билеты на самолеты, поезда и международные автобусы. Второе место по тратам — расходы на кафе и рестораны, третье — покупки в магазинах, четвертое — оплата отелей и гостиниц. «Тот факт, что на проживание уходит меньше денег, чем на питание, говорит о том, что часть приезжих на самом деле живут не в гостиницах и отелях. Это подтверждают и результаты опроса уезжающих. 50,2% всех опрошенных в этом году заявили, что останавливались у родственников и знакомых, еще 20,4% — что арендовали квартиру. Лишь 29,4% респондентов сообщили, что во время своих казахстанских каникул жили в гостиницах, на базах отдыха, в санаториях или домах отдыха», — говорится в сообщении.