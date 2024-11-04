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РИА Новости: США подталкивают ЕС ввести санкции на палладий и титан из России

Власти США подталкивают страны — участницы Европейского союза ввести запрет на ввоз стратегически важных для них металлов из России — палладия и титана.

Источник: Reuters

Власти США подталкивают страны — участницы Европейского союза ввести запрет на ввоз стратегически важных для них металлов из России — палладия и титана.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, соответствующее предложение прозвучало на встрече замминистров финансов стран G7, которая проходила в Вашингтоне. При этом сами американцы от закупок российского палладия пока так и не отказались.

В конце сентября сообщалось, что Германия, Литва и США вошли в число зависимых от минерального сырья России стран.