Победа Трампа может привести к укреплению доллара и росту инфляции

Аналитики компании указывают, что исход выборов будет определяться в так называемых решающих Штатах, к которым относят Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину, Пенсильванию и Висконсин. При этом отмечается, что Трамп на данный момент имеет преимущества в шести из них, Харрис — в одном.