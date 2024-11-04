Таллахасси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победа Трампа может привести к укреплению доллара и росту инфляции

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Возможная победа Дональда Трампа на грядущих президентских выборах США может привести к укреплению доллара, тогда как снижение налогов и увеличение стоимости импорта, за которые выступает республиканец, вероятно, приведут к росту инфляции в США. Такие прогнозы содержатся в экономическом анализе компании Ebury, специализирующейся на финансовых консультациях.

Источник: Reuters

По ее оценкам, экономический рост с избранием Трампа в краткосрочный период может быть выше, но в более долгосрочной перспективе непредсказуем на фоне внешнеполитического фактора.

Избрание же соперницы республиканца Камалы Харрис, по оценкам компании, позволит сохранить определенный статус-кво. На этом фоне укрепились бы более слабые валюты (особенно быстро развивающихся стран), тогда как американский доллар будет слабеть.

Аналитики компании указывают, что исход выборов будет определяться в так называемых решающих Штатах, к которым относят Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину, Пенсильванию и Висконсин. При этом отмечается, что Трамп на данный момент имеет преимущества в шести из них, Харрис — в одном.