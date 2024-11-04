Победа Трампа может привести к укреплению доллара и росту инфляции

По ее оценкам, экономический рост с избранием Трампа в краткосрочный период может быть выше, но в более долгосрочной перспективе непредсказуем на фоне внешнеполитического фактора.
Избрание же соперницы республиканца Камалы Харрис, по оценкам компании, позволит сохранить определенный статус-кво. На этом фоне укрепились бы более слабые валюты (особенно быстро развивающихся стран), тогда как американский доллар будет слабеть.
Аналитики компании указывают, что исход выборов будет определяться в так называемых решающих Штатах, к которым относят Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину, Пенсильванию и Висконсин. При этом отмечается, что Трамп на данный момент имеет преимущества в шести из них, Харрис — в одном.