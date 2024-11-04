Орешкин объяснил, как России удается противостоять санкциям с 2014 года

«Господин ведущий, когда меня представлял, он говорил о том, как российская экономика вышла из событий давления последних нескольких лет. Но это стало возможно исключительно благодаря проактивной политике, которая в особенно активной фазе была после 2014 года», — объяснил Орешкин.