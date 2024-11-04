Николай Цискаридзе назвал ненормальными цены на билеты в театры

«Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально», — сказал Цискаридзе на просветительском форуме «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).
Николай Цискаридзе также упомянул проблему с перекупщиками билетов. Он напомнил, что во времена его службы в Большом театре, на спектаклях не было свободных мест. «Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади», — сказал он. Артист добавил, что бюджеты главных театров страны собирается из налогов граждан, поэтому цены на билеты не должны быть слишком высокими.
С 1 октября Большой театр изменил правила приобретения билетов. Теперь для покупки на все представления потребуется предоставить документы, подтверждающие личность, пишет администрация театра. Ранее на некоторые спектакли билеты продавались без паспортных данных.