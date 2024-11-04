История картошки в России: как дьявольский корень стал основой крестьянского рациона

Картофель на протяжении многих лет остается одним из самых употребляемых овощей во многих странах, в том числе в России. Однако так было не всегда. На покорение мира у «второго хлеба человечества» ушли десятилетия.
Сам картофель начали выращивать индейцы на территории современной Боливии около 8 тысяч лет назад. Однако жители Европы впервые познакомились с этой культурой только 500 лет назад, в XVI веке. Причем внедрение картофеля протекало довольно сложно: в Старом Свете его считали грубой пищей, разносчиком болезней и даже причиной помутнения рассудка. Европейцы использовали культуру в качестве украшения, неохотно сажали клубни даже в периоды голода. Властям приходилось заставлять выращивать картофель — предлагать награды или обещать наказания. Популярность картошка приобрела только в период наполеоновских войн, когда для солдат было необходимо запасти много пищи.
В Россию картофель завез Петр I: он прислал из Голландии мешок с этой культурой и велел посадить ее. Картофель начали выращивать сразу, но использовали его в качестве лекарственного средства. Также культура считалась экзотической и подавалась только аристократам.
Серьезно развитием картофелеводства в России озаботилась Екатерина II. При ней Медицинская коллегия составила, а Сенат издал «Наставление, как разводить и употреблять “земляные яблоки”, кои в Англии называются потетес, а в иных местах земляными грушами, тортуфелями и картуфелями, и о сбережении их зимою». Документ был издан в 1765 году.
В то десятилетие в некоторых российских регионах разразился голод. Тогда Медицинская коллегия и обратилась в Сенат с соответствующим предложением, представляя картофель как действенный способ борьбы с голодом. Затем началась активная пропаганда по внедрению картофеля.
«Наставление» представляло собой обширную энциклопедию о том, как выращивать картофель, как готовить почву, как убирать и как его готовить. Документ напечатали в 10 тысячах экземпляров и бесплатно разослали по России. Сенат также выделил деньги на закупку культуры.
Помимо этого, пропагандой картофеля плотно занялись в Санкт-Петербурге. Статьи о нем печатались в модных журналах. Также в столице сформировали Вольное экономическое общество для пропаганды картофеля. Его участники публиковали материалы о пользе и кулинарных качествах картофеля, делая продукт все более популярным.
Для крестьян картофель постепенно переставал быть экзотическим блюдом. Он считался неприхотливой культурой, поэтому рассматривался как хорошая замена привычной пшенице в неурожай. Однако, как и в Европе, картофель был принят не без проблем.
Картошка из-за неправильного употребления в пищу приводила ко множеству случаев отравлений. Кроме того, крестьяне в России считали грехом поедание картофеля, называли его «чертовым яблоком». Последующие шаги властей по распространению этой культуры столкнулись с протестами.
Так, в 1834 году удельным крестьянам (феодально-зависимое сельское население Российской империи, проживавшее на удельных землях и принадлежавшее императорской семье) предписали посеять картофель на казенных запашках, чтобы предотвратить возможный голод. Решение вызвало волнения во Владимирской и Вятской губерниях, но закончились они неудачей: бунтовщиков судили, а на их общины возложили возмещение затрат на подавление восстаний.
В 1840 году был издан Указ о посадке картофеля при волостных и сельских правлениях. В каждой волости на посев картошки должна была отводиться часть земель, что вызвало недовольство среди крестьян. По стране прокатилась волна «картофельных бунтов», которая утихла только в 1843 году после отмены принудительных посевов картофеля.
Несмотря на первоначальное непринятие, интерес к картофелю среди крестьян начал возрастать. Культура перешла из огородной и полевую во второй половине XIX века. Распространение картошки происходило на фоне продолжения пропаганды, работы ботаников и селекционеров, развития промышленности и отмены крепостного права в 1861 году. Так, если в 1865 году картофель выращивали на 655 тысячах гектаров, то к 1881 году площади посевов превышали 1,5 миллиона.
К началу XX века картофель в России стали считать «вторым хлебом».
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