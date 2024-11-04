История картошки в России: как дьявольский корень стал основой крестьянского рациона

Сам картофель начали выращивать индейцы на территории современной Боливии около 8 тысяч лет назад. Однако жители Европы впервые познакомились с этой культурой только 500 лет назад, в XVI веке. Причем внедрение картофеля протекало довольно сложно: в Старом Свете его считали грубой пищей, разносчиком болезней и даже причиной помутнения рассудка. Европейцы использовали культуру в качестве украшения, неохотно сажали клубни даже в периоды голода. Властям приходилось заставлять выращивать картофель — предлагать награды или обещать наказания. Популярность картошка приобрела только в период наполеоновских войн, когда для солдат было необходимо запасти много пищи.