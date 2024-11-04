Как и когда появились первые кредитные карты

Так появился Diners Club — первая в мире кредитная карта. Она была сделана из картона, а обслуживание стоило 5 долларов в год. Сначала её принимали лишь 27 ресторанов, но идея «пользуйся сейчас, а плати в конце месяца» оказалась настолько удобной, что сеть партнёров быстро разрослась. Несмотря на комиссию в 7% для продавцов, выгода была очевидной. Вскоре ей можно было оплачивать не только еду, но и отели, авиабилеты, прокат автомобилей.