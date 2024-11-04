Как и когда появились первые кредитные карты

В 1950 году бизнесмен Фрэнк Макнамара отправился на ужин в Нью-Йорке и с ужасом понял, что забыл кошелек в другом пиджаке. Тогда он задумался: а что, если создать карту, которая позволит оплачивать обеды в разных заведениях?
Так появился Diners Club — первая в мире кредитная карта. Она была сделана из картона, а обслуживание стоило 5 долларов в год. Сначала её принимали лишь 27 ресторанов, но идея «пользуйся сейчас, а плати в конце месяца» оказалась настолько удобной, что сеть партнёров быстро разрослась. Несмотря на комиссию в 7% для продавцов, выгода была очевидной. Вскоре ей можно было оплачивать не только еду, но и отели, авиабилеты, прокат автомобилей.
К 1955 году картой пользовались уже 200 тысяч человек. Другие компании начали выпускать свои карточки, а позже к ним присоединились и банки.