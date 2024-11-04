IKEA выплатит €6 млн жертвам принудительного труда в ГДР

О том, что IKEA могла использовать принудительный труд граждан ГДР еще в 2011—2012 годах сообщала шведская телекомпания SVT. После этого IKEA наняла консалтинговую компанию Ernst & Young, которая установила, что прежние руководители производителя мебели действительно прибегали к использованию принудительного труда заключенных в Восточной Германии.