IKEA выплатит €6 млн жертвам принудительного труда в ГДР

Специальный представитель парламента по оказанию помощи жертвам репрессий в ГДР Эвелин Цупке заявила, что компания добровольно решила внести средства в новый фонд. Его создание еще должно быть одобрено парламентом, а публичные слушания назначены на среду, 6 ноября.
«Для меня обещание IKEA поддержать фонд помощи нуждающимся является выражением добросовестного подхода и к более мрачным страницам истории компании», — прокомментировала решение компании госпожа Цупке.
О том, что IKEA могла использовать принудительный труд граждан ГДР еще в 2011—2012 годах сообщала шведская телекомпания SVT. После этого IKEA наняла консалтинговую компанию Ernst & Young, которая установила, что прежние руководители производителя мебели действительно прибегали к использованию принудительного труда заключенных в Восточной Германии.