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Ханты-Мансийский округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой

Регионами с самой низкой налоговой нагрузкой оказались Дагестан (6,08%), Чукотка (6,99%) и Чечня (7,67%), сообщает РБК.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Ханты-Мансийский автономный округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой, следует из аналитических данных Федеральной налоговой службы (ФНС). В ХМАО уровень налоговой нагрузки оказался на отметке 56,64% ВРП.

Второе место у республики Коми (52,15%), третье у Ямало-Ненецкого автономного округа (46,79%).

Четвертое и пятое места — у Оренбургской области и Пермского края — 46,65% и 46,35% соответственно.

Также в десятку регионов с самой высокой налоговой нагрузкой вошли:

  • Самарская область — 42,32%
  • Томская область — 42,22%
  • Удмуртия — 41,27%
  • Рязанская область — 34,4%
  • Ленинградская область — 33,57%

Средний показатель по стране составил 25,72%.