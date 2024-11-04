Ханты-Мансийский округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой

Ханты-Мансийский автономный округ стал регионом с самой высокой налоговой нагрузкой, следует из аналитических данных Федеральной налоговой службы (ФНС). В ХМАО уровень налоговой нагрузки оказался на отметке 56,64% ВРП.
Второе место у республики Коми (52,15%), третье у Ямало-Ненецкого автономного округа (46,79%).
Четвертое и пятое места — у Оренбургской области и Пермского края — 46,65% и 46,35% соответственно.
Также в десятку регионов с самой высокой налоговой нагрузкой вошли:
- Самарская область — 42,32%
- Томская область — 42,22%
- Удмуртия — 41,27%
- Рязанская область — 34,4%
- Ленинградская область — 33,57%
Средний показатель по стране составил 25,72%.