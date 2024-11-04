Генсек ОПЕК: пик спроса на нефть не наступит

«Несколько лет назад многие говорили, что пик спроса на нефть придется на 2030 год, теперь спрос достигнет пика в 2035 году. Я уверен, что через несколько лет будут говорить, что пик спроса на нефть наступит в 2040 году, и так далее. Это не поддается логике», — сказал генсек ОПЕК на конференции ADIPEC (цитата по ТАСС).
Хайсам аль-Гайс добавил, что аналитики и экономисты часто говорят о замедлении мировой экономики, но реальные данные говорят об обратном. Так, экономика США в третьем квартале выросла на 2,8%. «Экономика Китая растет почти на 5%. Я думаю, что люди просто привыкли к росту на 9−10%, но 5% для экономики размером как у Китая — это значительно», — заключил он.
В начале октября нефть Brent торговалась выше $78 за баррель, показав рекордный за два года рост из-за конфликта на Ближнем Востоке. К концу прошлого месяца нефть подешевела после ударов Израиля по Ирану. Всемирный банк прогнозирует, что в 2025 году мировые цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетних минимумов.