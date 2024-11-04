Генсек ОПЕК: пик спроса на нефть не наступит

«Несколько лет назад многие говорили, что пик спроса на нефть придется на 2030 год, теперь спрос достигнет пика в 2035 году. Я уверен, что через несколько лет будут говорить, что пик спроса на нефть наступит в 2040 году, и так далее. Это не поддается логике», — сказал генсек ОПЕК на конференции ADIPEC (цитата по ТАСС).