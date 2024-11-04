Эксперты рассказали, что будет с ипотекой и ценами в новостройках

Важнее, по его мнению, что Центробанк также пересмотрел среднесрочный прогноз по ключевой ставке: если в июле регулятор предполагал, что в следующем году ключевая ставка будет на уровне 16,9−17,4%, то теперь прогнозирует ставку на более высоком уровне в 17−20%. В 2026-м году, согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, ключевая ставка должна быть на уровне 12−13% (ранее — 10−11%). Но итог остался прежним: в 2027-м ключевая ставка опустится до 7,5−8,5%, это такой же уровень, что и предполагался в июле.