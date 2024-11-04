Эксперт рассказал, от чего будет зависеть динамика цен на сливочное масло

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Основной причиной роста цен на сливочное масло в России стал серьезный рост затрат на производство, дальнейшая динамика цен будет зависеть от его себестоимости. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.
«Ключевой причиной текущего увеличения стоимости сливочного масла стал серьезный рост затрат на его производство. Дальнейшая динамика цен на сливочное масло будет напрямую зависеть от его себестоимости», — сказал Белов.
По его словам, в сентябре 2024 года себестоимость сливочного масла была на 21% выше, чем годом ранее. «Существенно выросла стоимость сырого молока, на 21,8% в сентябре в сравнении с сентябрем 2023 г., а именно затраты на сырье являются основной статьей в себестоимости», — подчеркнул Белов.
Он отметил, что свой вклад внес и рост заработной платы сотрудников, которая в среднем по сектору выросла на 22%. «Кроме того, на себестоимость производства влияет рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки, а также увеличение сопутствующих затрат на производство, которые тоже растут на фоне ускоренной инфляции», — добавил Белов.
«Все эти факторы являются объективными, здесь нет спекулятивных факторов. У нас огромное количество производителей сырого молока, производителей сливочного масла, рынок высококонкурентный, поэтому текущая ценовая динамика абсолютно обусловлено рыночными факторами», — заключил эксперт.
О ситуации со сливочным маслом.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.
В министерстве отмечали, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. По итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.
По данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.