Эксперт рассказал, от чего будет зависеть динамика цен на сливочное масло

По его словам, в сентябре 2024 года себестоимость сливочного масла была на 21% выше, чем годом ранее. «Существенно выросла стоимость сырого молока, на 21,8% в сентябре в сравнении с сентябрем 2023 г., а именно затраты на сырье являются основной статьей в себестоимости», — подчеркнул Белов.