В РФ вырос спрос туристов на аренду жилья на горнолыжных курортах за год

Эксперты «ЮMoney» отмечают рост спроса на туры, в том числе в Красную Поляну. По их статистике, за год оборот в этой категории вырос на 52%, бронирований стало на 23% больше, а плательщиков — на 12% больше. Средний чек вырос на 23%, до 41 517 рублей.