В правительстве решили не устанавливать предельные цены на продукты

31 октября совещание по ценам на продовольственном рынке проводил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он поручил заинтересованным ведомствам в течение двух недель принять меры для сохранения стабильной ситуации на рынке. По данным Минэкономики, с 22 по 28 октября в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,48%. Больше всего среди молочной продукции подорожало сливочное масло — на 25,7% с начала года.