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В правительстве решили не устанавливать предельные цены на продукты

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС не считают целесообразным устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты из-за повышения их стоимости, следует из протокола заседания в правительстве, который приводит «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Ведомства планирует совместно с ритейлерами, профильными союзами и ассоциациями расширить перечень продовольственных товаров, наценки на которые производителям и торговым сетям рекомендуют ограничивать. Вместе с тем стороны хотят координировать информационную политику о ценовой ситуации, чтобы избежать негативного влияния на продовольственный рынок.

Предложение о добровольном ограничении наценок поддержали участники отрасли, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров», — сказал он.

31 октября совещание по ценам на продовольственном рынке проводил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он поручил заинтересованным ведомствам в течение двух недель принять меры для сохранения стабильной ситуации на рынке. По данным Минэкономики, с 22 по 28 октября в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,48%. Больше всего среди молочной продукции подорожало сливочное масло — на 25,7% с начала года.