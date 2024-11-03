В правительстве решили не устанавливать предельные цены на продукты

Ведомства планирует совместно с ритейлерами, профильными союзами и ассоциациями расширить перечень продовольственных товаров, наценки на которые производителям и торговым сетям рекомендуют ограничивать. Вместе с тем стороны хотят координировать информационную политику о ценовой ситуации, чтобы избежать негативного влияния на продовольственный рынок.
Предложение о добровольном ограничении наценок поддержали участники отрасли, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров», — сказал он.
31 октября совещание по ценам на продовольственном рынке проводил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он поручил заинтересованным ведомствам в течение двух недель принять меры для сохранения стабильной ситуации на рынке. По данным Минэкономики, с 22 по 28 октября в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,48%. Больше всего среди молочной продукции подорожало сливочное масло — на 25,7% с начала года.