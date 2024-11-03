Товарооборот Бахрейна и Татарстана вырос на 100% в первом полугодии

Глава Татарстана также поблагодарил руководство Бахрейна за участие в саммите БРИКС, который прошел в конце октября в Казани. «Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Москву и Манаму сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем. Наша страна рассматривает Королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», — цитирует пресс-служба Минниханова.