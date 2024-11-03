Таллахасси
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Товарооборот Бахрейна и Татарстана вырос на 100% в первом полугодии

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между Бахрейном и Татарстаном увеличился на 100% по итогам первого полугодия 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Источник: Газета.Ру

«По итогам 1 полугодия этого года товарооборот между Бахрейном и Татарстаном увеличился на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 465 тыс. долларов. Стороны отметили, что номенклатура продукции для поставки весьма широка», — говорится в сообщении.

«Наша республика, являясь центром взаимодействия России с исламским миром, может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна», — цитирует Минниханова пресс-служба.

В свою очередь король Бахрейна отметит, что Минниханов стал главным гостем 19-й ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в Манаме. «Всегда рады видеть вас в Бахрейне и готовы поддерживать все наши совместные проекты», — приводит его слова пресс-служба.

Глава Татарстана также поблагодарил руководство Бахрейна за участие в саммите БРИКС, который прошел в конце октября в Казани. «Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Москву и Манаму сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем. Наша страна рассматривает Королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», — цитирует пресс-служба Минниханова.

Минниханов находится с рабочим визитом в Королевство Бахрейн. Глава Татарстана принял участие в 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам, Также он проведет деловые встречи с представителями бизнеса и руководства Бахрейна.