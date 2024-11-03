Товарооборот Бахрейна и Татарстана вырос на 100% в первом полугодии

«По итогам 1 полугодия этого года товарооборот между Бахрейном и Татарстаном увеличился на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 465 тыс. долларов. Стороны отметили, что номенклатура продукции для поставки весьма широка», — говорится в сообщении.
«Наша республика, являясь центром взаимодействия России с исламским миром, может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна», — цитирует Минниханова пресс-служба.
В свою очередь король Бахрейна отметит, что Минниханов стал главным гостем 19-й ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в Манаме. «Всегда рады видеть вас в Бахрейне и готовы поддерживать все наши совместные проекты», — приводит его слова пресс-служба.
Глава Татарстана также поблагодарил руководство Бахрейна за участие в саммите БРИКС, который прошел в конце октября в Казани. «Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Москву и Манаму сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем. Наша страна рассматривает Королевство как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе», — цитирует пресс-служба Минниханова.
Минниханов находится с рабочим визитом в Королевство Бахрейн. Глава Татарстана принял участие в 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам, Также он проведет деловые встречи с представителями бизнеса и руководства Бахрейна.