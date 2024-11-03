Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank

«Доводы, которыми истец обосновывает эти опасения, не отражают каких-либо фактов по данному вопросу, а представляют собой на данный момент субъективную оценку истца по вопросу добросовестности (недобросовестности) контрагента по спору и видение истцом на момент подачи иска фактических обстоятельств. Для принятия обеспечительных мер недостаточно только субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения, наступления иных неблагоприятных последствий — для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений», — сказано в определении суда.