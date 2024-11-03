Суд не стал накладывать арест на счета JP Morgan Chase Bank

«Открытие» просил арестовать счета, имущество и товарные знаки банка. Ходатайство он обосновал опасениями за возможность исполнения будущего решения на территории иностранного государства, а также указал, что ответчики стремятся вывести активы с территории РФ. Но суд не нашел подтверждений этим доводам.
«Доводы, которыми истец обосновывает эти опасения, не отражают каких-либо фактов по данному вопросу, а представляют собой на данный момент субъективную оценку истца по вопросу добросовестности (недобросовестности) контрагента по спору и видение истцом на момент подачи иска фактических обстоятельств. Для принятия обеспечительных мер недостаточно только субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения, наступления иных неблагоприятных последствий — для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений», — сказано в определении суда.
Предварительное заседание по иску суд назначил на январь 2025 года. Основания исковых требований пока не приводятся.
В конце 2022 года Банк России продал 100% акций банка «Открытие», проходившего в 2017—2019 годах санацию, банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
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