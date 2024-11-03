Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря

Восемь стран альянса продолжат добровольно сокращать производство на 2,2 млн б/с до конца декабря.
Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ решили отложить его на два месяца, до декабря.
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ приняли решение отложить восстановление добычи нефти еще на месяц, говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.
Восемь стран альянса продолжат добровольно сокращать производство на 2,2 млн б/с до конца декабря.
Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ решили отложить его на два месяца, до декабря.