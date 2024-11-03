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Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ приняли решение отложить восстановление добычи нефти еще на месяц, говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.

Источник: AP 2024

Восемь стран альянса продолжат добровольно сокращать производство на 2,2 млн б/с до конца декабря.

Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре, однако в сентябре ОПЕК+ решили отложить его на два месяца, до декабря.