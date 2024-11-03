Ставки утильсбора на с/х технику в РФ могут быть проиндексированы в пять раз в 2025 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается проиндексировать в пять раз ставки утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику в 2025 году, а с 2026 по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники. Об этом говорится в сообщении министерства.
Соответствующий проект разработан на основании полученных министерством предложений от отраслевого сообщества и комитета Госдумы по промышленности и торговле.
«Проектом постановления предлагается индексировать коэффициенты утилизационного сбора в отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, в 2025 году в пять раз (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л. с.), а в период с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники», — отмечается в сообщении.
Принятие предлагаемых изменений не окажет влияния на стоимость российской и белорусской сельхозтехники, подчеркнули в министерстве.
Там добавили, что ведомство следит за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и предоставляет предприятиям комплекс мер господдержки, которые они могут задействовать при производстве и реализации продукции.