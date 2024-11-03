Ставки утильсбора на с/х технику в РФ могут быть проиндексированы в пять раз в 2025 году

«Проектом постановления предлагается индексировать коэффициенты утилизационного сбора в отношении отдельных видов сельскохозяйственной техники, производство которой освоено на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, в 2025 году в пять раз (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л. с.), а в период с 2026 года по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники», — отмечается в сообщении.