Минниханов заявил, что РФ имеет перспективы в области исламской экономики

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики и открыта для делового и гуманитарного взаимодействия с исламским миром. Об этом сообщил председатель группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», глава Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия 19-й ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в Манаме (Бахрейн), передает пресс-служба руководителя республики.
«Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного взаимодействия с исламским миром. Один из важных механизмов сотрудничества нашей страны с мусульманскими государствами — группа стратегического видения “Россия — Исламский мир”. Группа представляет собой площадку для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, которые имеют авторитет и влияние в своих странах», — цитирует пресс-служба Минниханова.
Он отметил, что Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. А Татарстан является одним из пилотных регионов по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. В пресс-службе уточнили, что в реестре Центрального банка РФ находится 27 организаций, 20 из которых осуществляют деятельность в Татарстане. На рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. «Они разработаны специалистами из Татарстана, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов — AAOIFI. В рамках сотрудничества с AAOIFI при Российском исламском институте создан единственный в России Центр тестирования организации, что дает возможность, не выезжая из страны, стать сертифицированным экспертом», — цитирует Минниханова пресс-служба.
Также Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между AAOIFI и Центральным банком РФ.
Конференция по исламскому банкингу и финансам проводится ежегодно под эгидой AAOIFI и Исламского банка развития (ИБР) в Королевстве Бахрейн под патронажем Центрального банка Бахрейна. Среди участников — представители банков, надзорных и регулирующих органов, исламских финансовых институтов, специалисты бухгалтерских, аудиторских и юридических фирм, академических учреждений. Основная тема этого года — «Использование исламского финансирования для создания устойчивой, эффективной и гибкой экосистемы халяль для мусульманских экономик».
Сотрудничество с AAOIFI
Рустам Минниханов в рамках визита в Бахрейн также провел встречу с председателем попечительского совета Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) шейхом Ибрагимом бен Халифой аль Халифой. Минниханов отметил, что у Татарстана налажены хорошие деловые отношения с организацией.
«Издаваемые вашей организацией стандарты определяют не только нормы, связанные с финансированием и инвестициями, но и общие рамки заключения и исполнения договоров в любой сфере деятельности. В целом, учитывая, что наша республика — пилотный регион по развитию в России партнерского финансирования, дальнейшее сотрудничество с вашей организацией весьма важно для нас, в том числе в части подготовки специалистов и стандартов в сфере исламских финансов», — цитирует пресс-служба Минниханова.
Отмечается, что на встрече обсудили возможность проведения данной конференции в Татарстане. По данным пресс-службы, шейх Ибрагим бен Халифа аль Халифа выразил готовность оказать всю необходимую помощь в организации данного форума.