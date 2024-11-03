Минниханов заявил, что РФ имеет перспективы в области исламской экономики

Он отметил, что Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. А Татарстан является одним из пилотных регионов по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. В пресс-службе уточнили, что в реестре Центрального банка РФ находится 27 организаций, 20 из которых осуществляют деятельность в Татарстане. На рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. «Они разработаны специалистами из Татарстана, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов — AAOIFI. В рамках сотрудничества с AAOIFI при Российском исламском институте создан единственный в России Центр тестирования организации, что дает возможность, не выезжая из страны, стать сертифицированным экспертом», — цитирует Минниханова пресс-служба.