Коммерция пошла на спад. Посещаемость торгцентров снижается

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России на неделе
Впрочем, существенного эффекта от сезона скидок в этом году также не ждут.
Традиционная «черная пятница» не приносит ожидаемого эффекта и участники рынка уже не слишком активно продвигают эту распродажу, констатирует вице-президент Союза торгцентров Наталия Кермедчиева. Господин Васильев предполагает, что в период акций произойдет сдержанное увеличение Mall Index на 2−4% к среднегодовым значениям.
Торговый спад
Госпожа Кермедчиева говорит, что в первые два месяца осени отдельные ритейлеры отмечали снижение трафика своих магазинов на 30−40%. Существенного улучшения конъюнктуры в ближайшее время эксперт не прогнозирует: торгцентры, по ее мнению, продолжат терять аудиторию из-за перехода спроса на одежду и обувь в онлайн.
Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова рассчитывает, что на рынке торговой недвижимости Москвы средний уровень вакантности к концу года составит 6,5%, Санкт-Петербурга — 3%. Если ожидания сбудутся, год к году значения сократятся на 3,5 процентного пункта (п. п.) и 3,3 п. п. соответственно.
Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева рассчитывает, что в дальнейшем вакантность в торгцентрах будет сокращаться за счет выхода на российский рынок новых брендов и развития существующих игроков. Ставки аренды, по словам эксперта, остаются стабильными в сложившихся объектах, в то время как в новых собственники могут предоставлять льготные условия. Госпожа Кермедчиева отмечает, что в среднем речь идет об индексации ставок на 5% за год.
Точечный прирост
В сегменте стрит-ритейла на центральных торговых улицах Москвы уровень вакантности к концу года, по прогнозам директора профильного направления NF Group Ирины Козиной, значительно не изменится, составив около 10%. В Санкт-Петербурге показатель, по мнению консультантов, также сохранится на текущем уровне — 5−7%. Значение достаточно низкое, что свидетельствует о высоком спросе, поясняет директор департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко.
Наиболее активными арендаторами в обоих городах, по словам госпожи Лапченко, остаются fashion-операторы и заведения общественного питания.
Несмотря на стабильный спрос, госпожа Козина предполагает, что в Москве и Санкт-Петербурге до конца года возможен скорее точечный рост цен на ликвидные объекты. Анна Лапченко поясняет, что в среднем увеличение цен находится на уровне 5−10% за год, более выраженная динамика в Санкт-Петербурге просматривается только на ключевых торговых улицах — Большой Конюшенной, Невском проспекте и проч.
Офисная стабильность
На офисном рынке Москвы доля свободных площадей по итогам третьего квартала составила 5,2%, сократившись на 3,1 п. п. год к году, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Эксперт не исключает, что по итогам всего года показатель опустится до 4,8%. Этому способствуют деловая активность и поглощение на стадии строительства, считает она.
Директор департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко говорит, что в востребованных локациях Москвы сейчас доступны только 230 тыс. кв. м, 60% из которых — небольшие лоты, которые не подходят для крупных арендаторов. В Санкт-Петербурге вакантность за год, по словам госпожи Беловой, снизилась на 4,5 п. п., до 3,6%. К концу года значение может сократиться до 3,3%, предполагает она.
Динамика средних арендных ставок остается сдержанной
В Москве офисы за год подорожали на 10%, до 24,6 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В Санкт-Петербурге прирост для объектов класса A составил 19%, до 2,9 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, класса B — 8%, до 1,6 тыс. руб. Кирилл Бабиченко считает, что прирост средней стоимости аренды на рынке частично сдерживает дефицит свободного предложения: объекты, которые могли стоить дороже, уже сданы. Эксперт обращает внимание, что значительную долю поглощения нового предложения на офисном рынке сейчас обеспечивают сделки купли-продажи.