Коммерция пошла на спад. Посещаемость торгцентров снижается

В Москве офисы за год подорожали на 10%, до 24,6 тыс. руб. за 1 кв. м в год. В Санкт-Петербурге прирост для объектов класса A составил 19%, до 2,9 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, класса B — 8%, до 1,6 тыс. руб. Кирилл Бабиченко считает, что прирост средней стоимости аренды на рынке частично сдерживает дефицит свободного предложения: объекты, которые могли стоить дороже, уже сданы. Эксперт обращает внимание, что значительную долю поглощения нового предложения на офисном рынке сейчас обеспечивают сделки купли-продажи.