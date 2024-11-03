«Газпром» подает газ Европе через Украину на «Суджу» в объеме 42,1 млн куб. м

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,1 млн куб. м на 3 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена", — сказал он.
Накануне объем прокачки составил 42,4 млн куб. м.
6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС «Суджа». Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда «Оператор ГТС Украины» сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Между тем, в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.