Эксперт сообщил о росте цен на сливочное масло в октябре на 5,1%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Средние розничные цены на сливочное масло в России в октябре 2024 года выросли на 5,1%. Об этом ТАСС рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
«В начале октября средние розничные цены сливочного масла составляли 1 021,9 рубля за кг. На данный момент цены находятся на уровне 1 074,2 рубля за кг., плюс 5,1% к началу месяца», — сказал Леонов.
По словам эксперта, ключевая причина роста цен на сливочное масло — это рост себестоимости производства по всей цепочке от сырья до полки. «Сырье еще в августе показало рост до 20%. Логистика подорожала на 30−35%», — подчеркнул он.
«На цены также повлияли рост ключевой ставки (удорожание кредитов), общая инфляция, рост затрат на ФОТ, покупку и обслуживание оборудования и др. Не стоит забывать и о наценке торговых сетей», — добавил Леонов.
О ситуации со сливочным маслом
Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.
В министерстве отмечали, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. По итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.
Согласно данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.