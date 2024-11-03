Эксперт раскрыл, когда золото пробьет отметку в $3000

Он пояснил, что цены на золото поддерживает ожидаемое в ближайший год значительное снижение ставок крупнейшими мировыми центробанками.
Также перспективы цен на золото зависят от выборов в США — растущая вероятность победы Дональда Трампа позитивна для золота, так как его политика будет проинфляционной — он обещает понизить налоги и ввести новые пошлины на китайские товары.
Поддерживает спрос на золото и рост вложений в него со стороны мировых центробанков.
«Мы ждем дальнейшего роста цен на золото в ближайшие месяцы, может достичь отметки $3000 уже в ближайшие полгода», — заметил Михеев.
Вместе с тем, цены на золото не могут расти бесконечно. Исторически они всегда возвращались к своей справедливой стоимости, которая связана с себестоимостью добычи.
По мнению инвестиционного стратега, справедливая цена золота не должна быть существенно выше уровня издержек 10% наименее эффективных производителей золота, то есть тех, у кого наиболее дорогая добыча.
Исходя из этого, справедливой эксперт назвал цену в $2400.
Однако история показывает, что цена золота под рядом фактором может надолго отклоняться от справедливого уровня. Так что в ближайший год мы будем, вероятно, наблюдать как раз такую ситуацию, сказал финансист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».