Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

Ранее председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в настоящее время Китай не проявил готовности к тому, чтобы превратиться в эмитента основной резервной валюты. По ее словам, именно по этой причине не приходится ждать, что юань в ближайшее время сможет заменить доллар в качестве основной резервной валюты. При этом она признала, что КНР готовится к такому развитию событий.