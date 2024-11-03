Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

«Мой прогноз: доллар будет где-то 98−99. Я не жду, что он сильно вырастет, что упадет курс рубля. Потому что сохраняется более-менее сильный платежный баланс. Поэтому оснований для сильного ослабления рубля нет», — рассказал Абрамов.
Ранее председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в настоящее время Китай не проявил готовности к тому, чтобы превратиться в эмитента основной резервной валюты. По ее словам, именно по этой причине не приходится ждать, что юань в ближайшее время сможет заменить доллар в качестве основной резервной валюты. При этом она признала, что КНР готовится к такому развитию событий.