Домовая книга крестьянина: как вели учет продуктам и сколько на самом деле ели мяса

Согласно Всеобщей переписи населения 1897 года, которая описывала демографию Российской империи в конце XIX века, большая часть жителей страны оставалась безграмотной даже в центральных регионах. Так, грамотными людьми в европейской части страны были 21,1%. В Сибири и Средней Азии грамотными были 5−25% населения.
По этой причине крестьяне вели учет продукции, производимой на своих землях, преимущественно устно, передавая информацию о запасах и расходах от одного члена семьи к другому. Однако в некоторых более зажиточных хозяйствах могли быть и письменные записи.
«Грамота — рукомесло не дурное. Грамотный повсюду откличка: он и глазами все видит и из рук его ничего не уйдет. Учить ребят нужно: в солдаты возьмут — облегчение дается; записать что по извозу — деньги получать; грамотный сам запишет и расчет сделает, а то по людям ходи; грамотного и зовут все прочитать, подписать что; другой условие может написать; в волости по книгам всякое дело ему виднее; он не платит, а, скорее, сам получает…», — приводит старший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Чжао Цзелинь отрывок из работ Николая Федоровича Бунакова, русского педагога, публициста, прозаика, мемуариста.
«Источник выше подтверждает, что, понимая важность грамотности, среднестатистический крестьянин того времени лишь мечтал о ней, но не овладел ей. Поэтому документирование запасов на бумаге оставалось для большинства недоступным», — добавил Чжао Цзелинь.
По словам старшего научного сотрудника, мясо не являлось регулярной частью питания большинства крестьян. Позволить себе такой продукт могли только зажиточные семьи.
Основным рационом крестьян Российской империи были злаки, овощи и хлеб, причем ржаной, поскольку пшеничный был редкостью. Мясо они ели только в случае забоя скота по необходимости и по праздникам. Праздничная пища отличалась от повседневной тем, что ее лучше приправляли. В обычные блюда добавляли мясо, его же жарили с картофелем. А в большие храмовые праздники крестьяне варили студень, холодец из ног и потрохов.
Чжао Цзелинь также назвал причиной нечастого употребления мяса цены на продукты питания. Так, килограмм мяса стоил примерно 0,5 рубля, а стоимость овощей была в 10 раз дешевле. Поэтому беднейшее сословие не могло содержать скот в качестве источника собственной регулярной животной пищи.
Кроме того, каждое животное, используемое в сельском хозяйстве, приносило прибыль, будучи живым. Например, курица несла яйца, корова давала молоко, которое можно было использовать для изготовления других видов продукции, а лошадь везла телегу, служив, таким образом, средством передвижения.
Кроме того, рацион крестьян представлял собой растительную, в основном грубую пищу. Дело в том, что в будние дни у хозяек было не так уж много времени, чтобы приготовить пищу, а тем более придумать новый рецепт. «Щи да каша — пища наша», такая поговорка точно описывает рацион крестьян.
Напитки у крестьян также были простые. Повседневно пили воду. Летом крестьяне готовили квас. Кроме того, в конце XIX века в селах пили чай. Однако употребляли его редко, во время болезни, заваривая в глиняном горшке в печи.
«Молоко, сливочное масло, творог, мясо, — писал он, — все продукты, богатые белковыми веществами, появляются на крестьянском столе в исключительных случаях — на свадьбах, в престольные праздники. Хроническое недоедание — обычное явление в крестьянской семье», — отмечал Николай Корнилович Бржеский, российский экономист, юрист, общественно-политический деятель, публицист.
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