Домовая книга крестьянина: как вели учет продуктам и сколько на самом деле ели мяса

«Грамота — рукомесло не дурное. Грамотный повсюду откличка: он и глазами все видит и из рук его ничего не уйдет. Учить ребят нужно: в солдаты возьмут — облегчение дается; записать что по извозу — деньги получать; грамотный сам запишет и расчет сделает, а то по людям ходи; грамотного и зовут все прочитать, подписать что; другой условие может написать; в волости по книгам всякое дело ему виднее; он не платит, а, скорее, сам получает…», — приводит старший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Чжао Цзелинь отрывок из работ Николая Федоровича Бунакова, русского педагога, публициста, прозаика, мемуариста.